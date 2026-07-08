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fellépés

Ilyen nagy a baj? Újabb koncertet mondott le Keresztes Ildikó

19 perce
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Rossz hírt kaptak a rajongók. Keresztes Ildikó korábban már kénytelen volt lefújni egy fellépést betegség miatt, nemrég pedig azt jelezte, továbbra sem gyógyult meg.
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fellépésbetegséglemondkoncertKeresztes Ildikó

Rossz hírrel jelentkezett a közösségi oldalán Keresztes Ildikó. A hazai könnyűzene egyik legmeghatározóbb énekesnője nemrégiben megbetegedett, ami miatt kénytelen volt lemondani egy soron következő fellépését. A rocklady a múlt hétvégén Tiszacsegére utazott volna, hogy részt vegyen kollégája és közeli barátja, Nagy Sándor nagyszabású rendezvényén, ahogy azt minden évben megteszi. Ezúttal kénytelen volt visszalépni, ami mély szomorúsággal töltötte el, nemrég pedig azt jelezte, újabb koncertet kell elhalasztani a betegsége miatt.

Keresztes Ildikó
Újabb fellépést mondott le Keresztes Ildikó / Fotó:  MTVA Ridikül/Tőke Béla

Újabb fellépést mondott le Keresztes Ildikó

Sziasztok! Sajnos még mindig nem sikerült meggyógyulnom, így sajnálattal jelentem be, hogy a Hajdúszoboszlói Rock Cafes buli elmarad 

- írta a közösségi oldalán a művésznő, akinek a rajongók a kommentszekcióban kívántak mielőbbi gyógyulást.

Az énekesnő - hiába a maga problémája -, a közelmúltban azok közt a hazai művészek között volt, akik siettek támogatásukat kifejezni Kovács Ákos felé. Az énekes idén tavasszal, egy rutinvizsgálat során tudta meg, hogy pajzsmirigyrákban szenved. Azóta már túlesett a műtéten, a teljes gyógyulás érdekében azonban az összes nyári fellépését lemondta.

 

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