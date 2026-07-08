Ilyen nagy a baj? Újabb koncertet mondott le Keresztes Ildikó

Rossz hírrel jelentkezett a közösségi oldalán Keresztes Ildikó. A hazai könnyűzene egyik legmeghatározóbb énekesnője nemrégiben megbetegedett, ami miatt kénytelen volt lemondani egy soron következő fellépését. A rocklady a múlt hétvégén Tiszacsegére utazott volna, hogy részt vegyen kollégája és közeli barátja, Nagy Sándor nagyszabású rendezvényén, ahogy azt minden évben megteszi. Ezúttal kénytelen volt visszalépni, ami mély szomorúsággal töltötte el, nemrég pedig azt jelezte, újabb koncertet kell elhalasztani a betegsége miatt.

Újabb fellépést mondott le Keresztes Ildikó / Fotó: MTVA Ridikül/Tőke Béla

Újabb fellépést mondott le Keresztes Ildikó

Sziasztok! Sajnos még mindig nem sikerült meggyógyulnom, így sajnálattal jelentem be, hogy a Hajdúszoboszlói Rock Cafes buli elmarad

- írta a közösségi oldalán a művésznő, akinek a rajongók a kommentszekcióban kívántak mielőbbi gyógyulást.