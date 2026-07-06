Király Linda édesanyja élet-halál harcot vívott: egy pillanatra sem mutatta, hogy szenved

A Király családot mindig is összetartó, erős családként ismerhette az ország, ám kevesen tudják, hogy a sikerek mögött olyan megpróbáltatások húzódtak meg, amelyek örökre nyomot hagytak bennük. Király Linda és testvérei még fiatalok voltak, amikor édesanyjuknál, Gabriellánál előrehaladott petefészekrákot diagnosztizáltak. Az anya-lánya páros nemrég Peller Mariann podcastjében vallott arról, hogyan vészelték át ezt az időszakot.

Király Linda édesanyja, Király Gabriella őszintén beszélt a nehéz időszakról (Fotó: MW-Bulvár)

Így élte meg Király Linda az édesanyja legnehezebb időszakát

Gabriella szinte egyedül vitte a hátán a családot, amíg a Király testvérek kisgyerekek voltak. Miközben férje, Király Tamás rengeteget dolgozott, ő nevelte három gyermeküket, gondoskodott az otthonról, dolgozott és igyekezett minden fronton helytállni. Linda szerint a régi fényképeken is jól látszik, mennyire megviselték azok az évek. Édesanyja ma már úgy látja, hogy a betegség kialakulásában a lelki terhek is szerepet játszhattak.

Szinte biztos voltam benne, hogy lelki alapon, mert egyébként minden mást megtettem magamért. Igazán nem volt genetikai alapja se, maga az orvos is azt mondta, hogy semmi okom nincsen, de valahogy én éreztem, hogy valami elfojtottság van itt az évek alatt, és most már kell valamit változtatni

– mesélte Király Gabriella. Linda azonban akkoriban nem engedhette meg magának, hogy összeomoljon. Inkább azonnal a megoldásra koncentrált, így fogalmazott:

Király Linda őszintén mesélt arról, hogy élte meg ezt a helyzetet (Fotó: MW-Bulvár)

Nem igazán hagytam magamnak időt, hogy felfogjam, ez mennyire veszélyes. Mert az volt! Bekapcsolt bennem, hogy ez van, és ezt kezelésbe kell venni

A legnagyobb erőt azonban maga Gabriella mutatta. Gyermekei előtt soha nem akarta kimutatni, mennyire megviseli az akkori állapota.

Anya olyan volt, hogy még véletlenül se mutatta nekünk, hogy rosszul van, vagy fáj valamije. Amikor kihullott a haja, akkor minden nap más paróka volt rajta, full csinibe vágta magát és ment be dolgozni

– árulta el Linda. Ez a hozzáállás nemcsak Lindát, hanem a testvéreit is mélyen megérintette. Miközben édesanyjuk az egyik legnehezebb időszakon ment keresztül, ők ebből sokáig szinte semmit sem érzékeltek, mert Gabriella minden erejével azon volt, hogy megóvja a gyermekeit. Gabriella azt is elárulta, hogy a legnehezebb időszakban sem fordult pszichológushoz. Úgy érezte, saját magában kell megtalálnia azt az erőt, amely átsegíti a megpróbáltatásokon.

Mindig, amikor a kemóra kellett menni, azt mondtam, lehet ez másnak méreg, de nekem ez gyógyszer. És így aludtam el

Király Linda számára édesanyja a mai napig a kitartás és az önfeláldozás egyik legnagyobb példaképe. A történetük nemcsak egy súlyos betegségről szól, hanem arról is, milyen hihetetlen erő rejlik egy édesanyában, aki a legnehezebb pillanatokban is a gyermekeit helyezi önmaga elé.