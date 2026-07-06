Fekete Dáviddal való rivalizálásról vallott Király Viktor: végre tiszta vizet öntött a pohárba

A Megasztár máig a magyar televíziózás egyik legsikeresebb tehetségkutatója, amely számos előadónak nyitotta meg az utat a zenei pálya felé. A műsor nemcsak új sztárokat adott az országnak, hanem olyan csodás pillanatokat is, amelyekre a versenyzők két évtized távlatából is szívesen emlékeznek vissza. Király Viktor számára is egyértelmű, hogy az élete ekkor vett igazán nagy fordulatot. A népszerű énekes a lapunknak adott interjúban felidézte, mit jelentett számára a Megasztár, mesélt az akkori rajongói őrületről, és azt is elárulta, hogy döntőstársával, Fekete Dáviddal, valóban volt-e közöttük rivalizálás.

Király Viktor énekes-dalszerző Amerikában született (Fotó: Bors)

Király Viktor őszinte vallomása a Megasztárról

Király Viktor lapunknak adott interjúban részletekbe menően felidézte mit jelentett neki a Megasztár.

Nekem tényleg a szakmai életem ugródeszkája volt. Ott szereztem meg a rutinomat a 12 adás alatt. Én úgy érzem ott kezdtem zeneileg kibontakozni, és egy eszméletlen jó ugródeszka volt

– kezdte Viktor, majd megosztotta mi volt a legmeghatározóbb emléke:

Király Viktor 24 éves volt amikor a Megasztárban szerepelt (Fotó: TV2)

A legemlékezetesebb élményem a finálé, amikor Joe Cocker-től énekeltem a You Are So Beautiful című számot, és Rúzsa Magdi kijött hozzám a színpadra a végén, az nagyon jó érzés volt.

Király Linda testvére úgy érzi, valódi szakmai visszajelzéseket kaptak a Megasztárban, amelyek hosszú távon is segítették a fejlődésüket.

A zsűrivel is abszolút meg voltam elégedve, egy igazán szakmai zsűri volt, még akkor is, ha olyat mondtak, ami nem volt pozitív, azt is építőkritikának szánták.

A Megasztár népszerűsége akkoriban egészen elképesztő méreteket öltött. Viktor szerint a mai közösségi médiás világban ezt már nehéz elképzelni.

Abban az időben Rolling Stones meg Beatles szintű volt a rajongás, tényleg hihetetlen. A műsor után havi 35 fellépésünk volt, a rajongók meg rohangáltak a kocsi után, amiben ültünk. A rajongói ajándékoknak külön tárolást kellett intéznem.

A verseny alatt azonban a közönség és a média gyakran próbált rivalizálást keresni a döntősök között, különösen Király Viktor és Fekete Dávid kapcsolatában. Az énekes szerint a valóság egészen más volt.

Nem volt rivalizálás köztünk Dáviddal, csak annyi, hogy nyilván egy versenyben voltunk. A médiában jött ez csak így le, ráadásul hármunk között, Lakatos Krisztián, Fekete Dávid és én. De ezt bátran mondhatom, hogy nem így volt. Mindenki foglalkozott a saját versenyével.

Fekete Dávid neve az évek során már nem a Megasztár miatt került a hírekbe, hanem a későbbi büntetőügyei miatt. Király Viktor azonban hangsúlyozta, hogy ezeknek már semmi közük nem volt a tehetségkutatóhoz.

Dávid 'ügye' az a műsor után volt már jóval. Mi nem tartottuk a Megasztár után a kapcsolatot, de igazából senkivel. Mindenki ment a saját útjára.

A Megasztár tehát nemcsak ismertséget adott Király Viktornak, hanem egy olyan szakmai alapot is, amelyre később sikeres karriert építhetett. Azóta számos slágert adott ki, saját dalokkal és koncertekkel bizonyította tehetségét, miközben a műsorban megszerzett rutin a mai napig elkíséri.