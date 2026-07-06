Teljesen kiakadt Kis Grófo: így üzent a nevével visszaélőknek

A sztárvilágban nem egyszer előfordult már az, hogy egy híresség nevét vagy fotóit felhasználva próbáltak egyes csalók pénzre vagy egyéb haszonra szert tenni. Ezzel szembesült a közelmúltban Kis Grófo is, aki ezután a közösségi oldalán tett közzé egy közleményt, hogy tisztázza a helyzetet.

Hivatalos közleményben üzent Kis Grófo a visszaélőknek / Fotó: Szabolcs László / Bors

Visszaéltek Kis Grófo nevével: így reagált a mulatós énekes

Szeretném egyértelműen és határozottan leszögezni, hogy soha senkinek nem adtam és a jövőben sem adok felhatalmazást arra, hogy a nevemre hivatkozzon, legyen szó családtagról, barátról vagy ismerősről. Tudomásomra jutott, hogy egyesek a nevemre és a velem való kapcsolatra hivatkozva próbálnak kedvezményeket, engedményeket vagy különleges elbánást kérni és kapni – mindezt az én tudtom és beleegyezésem nélkül

- osztotta meg a Facebook-oldalán a közleményben Grófo, majd arra kért mindenkit, senkinek ne tegyenek szívességet, ne adjanak kedvezményt, valamint ne legyenen engedékenyebb se, pusztán azért, mert az illető őrá hivatkozik.

Ha én szeretnék valaki érdekében kérni valamit, azt személyesen én fogom megtenni

- szögezte le az énekes, aki ezután azt is kijelentette, mások tetteiért és döntéseiért nem hajlandó felelősséget vállalni.

A jövőben pedig senki ne keressen meg egy kialakult probléma után azzal, hogy „rád való tekintettel engedtük meg” vagy „miattad tettünk kivételt”, mert az ilyen esetektől teljes mértékben elhatárolódom. Mindenki a saját döntéseiért és tetteiért vállalja a felelősséget. Én kizárólag a saját szavaimért, döntéseimért és cselekedeteimért vállalok felelősséget. Köszönöm, hogy ezt mindenki tiszteletben tartja

- zárta a bejelentését Kis Grófo.