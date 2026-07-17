Hajdú Péter kérdése hátborzongató dologhoz vezetett: Kiss Kató léleklátónak is leesett az álla

Ervin, a 20 éves fiatalember Nagyváradról utazott a Frizbi TV stúdiójába, hogy Kiss Kató léleklátó segítségével kapcsolatába lépjen elhunyt szüleivel, akiket meglehetősen tragikus körülmények között veszített el. A közvetítés (kapcsolatfelvétel) egy pontján azonban Kiss Kató valami olyasmit mondott, ami első hallásra semmit sem jelentett a fiatal srácnak. Egy szkeptikus ezen a ponton bizonyosan elégedetten mosolyra húzza a száját, de kora még a káröröm, ugyanis… De erről meséljen inkább Kató léleklátó, aki éppen Hajdú Pétertől kapta meg a feloldozást A Szeánsz című műsoruk forgatásának végén.

Kiss Kató is ledöbbent A Szeánsz forgatásának végén (Fotó: YouTube)

„Minden, közvetített szónak jelentése van egy szeánsz során”

„Minden közvetítés fájdalmas, szívfacsaró és megindító volt, de akadt köztük egy, ami egy számomra is meglepő csattanóval szolgált. Ervin, aki elsősorban az elhunyt szülei miatt érkezett a felvételre, de arra is kíváncsi volt, hol van most az a barátja, aki egy motorbalesetben veszítette el az életét. Vele kapcsolatban nagyon erősen jött három szó: fekete, kék, ezüst.”

Ervin ezt nem tudta mihez kötni és úgy tűnt, nem is tudjuk meg, miért ezek a színek jelentek meg előttem.

A felvétel végén Hajdú Péter odafordult a sráchoz, és figyelmeztette, hogy az egyik legfontosabb kérdést nem tette fel. Az pedig az volt, hogy az ő lába megmenthető-e? Mivel egy motorbaleset miatt éppen műtétre vár. Ekkor, ahogy Ervin felállt, mindannyian láthattuk, hogy egy kék-fekete-ezüst fémeszköz volt a lábán, ami a helyén tartotta a sérült végtagot. Hogy őszinte legyek, magam is ledöbbentem. Mert bár tudtam, hogy minden közvetített szónak jelentése van egy szeánsz során, időnként megesik, hogy sem én, sem a hozzám forduló személy nem tudja megfejteni. Ez a pillanat, mondjuk úgy, feltette a koronát a felvételre” – mesélte hátborzongató élményét az Origónak Kiss Kató.

A fiatal srác egy motorbalesetben sérült meg. Kiss Kató három színt sorolt fel neki (Fotó: YouTube)

Kiss Kató: „Én csak Hajdú Péter-effektusnak hívom a jelenséget”

A léleklátó ugyanakkor hozzátette, nem csak ezért érez hálát Hajdú Péter felé. Neki köszönheti ugyanis, hogy megtanulta elengedni és helyén kezelni az őt ért támadásokat. „Nem titok, hogy Hajdú Péter és köztem volt egy nézeteltérés, amit az első találkozásunk generált. Ez volt az a bizonyos Berki Krisztián sztori, amikor Peti élő adásban tesztelte a képességeimet. Azután olyan gyűlöletcunami zúdult rám, aminek következményeként stroke-ot kaptam. Akkor fogadtam meg, hogy egy napon még leülök vele szemben és megtanítom őt hinni a lélek, halál utáni létezésében. Idő közben sokat dolgoztam magamon és ezt a belső munkát Peti inspirálta. Én csak Hajdú Péter-effektusnak hívom a jelenséget, amikor valaki erőszakoskodik egy holt lélekkel és ezzel meg is akadályozza a csoda, vagyis a kapcsolódás megszületését.”

Őszintén mondom, hálás vagyok Petinek azért, mert nyíltan és nyilvánosan volt szkeptikus, és azért is, hogy most lehetőséget adott arra, hogy kamerák előtt jöjjön létre a szeánsz.

„Hogy Peti már hisz -e, azt nem tudom, de szerintem igen…” - zárta gondolatait Kiss Kató.



