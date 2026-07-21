Kiss Kató is segíti gyászukban az autóbalesetben elhunyt fiatal fiú családját – Bendegúz üzent édesanyjának

Múlt hét szerdán kora reggel, egyetlen pillanat alatt omlott össze egy szerető, összetartó család élete, amikor Bendegúz és a nevelőapja frontálisan ütköztek egy velük szemben érkező kamionnal a 2-es főút szendehelyi szakaszánál. A mindössze 15 éves tehetséges raliversenyző életét a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni. A fiatal srác még a kórházba szállítása előtt életét vesztette. A tragédia híre pillanatok alatt bejárta a hazai sajtót, így Kiss Kató léleklátó is értesült a történtekről. A spiritiszta személyesen is ismeri a családot és Bendegúzzal is jó kapcsolatot ápolt, így érthetően őt is megviselték a történtek.

Bendegúz halálhíre az egész országot megrázta (Fotó: Facebook)

Kiss Kató: ”Különös, hogy szinte rögtön a távozása után ennyi mondandója volt számomra”

Kiss Kató egy rövid, szívfacsaró megemlékezéssel adózott Bendegúz emlékének a tragédia másnapján tartott előadásának kezdetén: „Ma nehezebb napon van a szokottnál… Régóta ismertem egy fiatal fiút. Ez a fiú, nagyon szeretett engem. A kisfiú időközben felcseperedett és hatalmas jövő állt előtte. Tegnap az angyalok közé ment… Amikor meghallottam a hírt, lesokkolódtam. Ma már keresett az anyukája és sikerült beszélnünk, de ez a helyzet most nekem is nagyon nehéz. Ez a gyermek annyira tehetséges és annyira tisztalelkű volt.”

Ugyanakkor különös, hogy szinte rögtön a távozása után ennyi mondandója volt számomra. Bevallom, meglepett, mert a lelke most nagyon, nagyon boldog.

„Ő már most bajnok volt és sok mindent elért, amit szeretett volna. Ezzel a pár gondolattal tisztelgek most Bendegúz emléke előtt” – kezdte előadását könnyeivel küzdve Kiss Kató.

Bendegúz Kiss Katón keresztül tudatta, milyen temetést szeretne (Fotó: Facebook)

„Olyan koszorút szeretne, amilyen most az édesanyja körme lett...”

Az Origo elérte a gyászoló édesanyát, aki bár szinte eszét vesztette a fájdalomtól, hálás Kiss Kató léleklátó segítségéért, hiszen rajta keresztül fontos üzeneteket kapott fiától odaátról. „Bendegúz lelke szinte a teste halálának pillanatában kapcsolatba lépett Kiss Katóval. Mire felhívtam, ő már meg is kapta a fiam, nekem címzett üzenetét. Most már legalább tudom, hogy milyen temetést szeretne… Azt is megtudtam, hogy nem szenvedett és hogy boldog… Próbálok túlélni, de bevallom, ez napról napra, percről percre egyre nehezebb” – mondta röviden Mónika. Lapunk ezután megkereste Kiss Katót, aki megerősítette Bendegúz édesanyjának szavait. „Bendegúz nevelőapját ismerem már időtlen idők óta. Rajta keresztül pedig sok évvel ezelőtt belépett az életembe Mónika és a fia Bendegúz.”

A tragédia után tudtam beszélni a nevelőapukával, akivel felidéztük egy korábbi találkozásunk emlékét, amikor is figyelmezettem őt egy lehetséges, súlyos balesetre.

„Ez a beszélgetésünk most ilyen értelmetlen módon kapott értelmet…” – csuklott el Kiss Kató hangja. A léleklátó végül elárulta, Bendegúz mire kérte édesanyját. „Bendegúz azt üzente, hogy olyan koszorút szeretne, amilyen most az édesanyja körme lett. Vagyis egy BMW-jelet szeretne. Továbbá arra kérte a gyászolókat, hogy a búcsúztatójára ne virágokat, hanem hófehér lufikat vigyenek, melyeket egyszerre engednek majd az ég felé. Bendegúz lelke ugyanakkor azt is jelezte, milyen ruhában kísérjék utolsó útjára. Nincs benne harag és azt szeretné, ha senki nem hibáztatná sem a nevelőapját, sem pedig a kamion sofőrjét. Tudja, hogy ez a baleset elkerülhetetlen volt” – zárta a számára is fájdalmas beszélgetést Kiss Kató.



