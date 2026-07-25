Rengeteget változtak a Knight Rider sztárjai: van, akit talán még soha nem is láttál! – galéria

1982. szeptember 26-án került adásba Amerikában a Knight Rider sorozat első epizódja. Akkor még senki sem tudta, mekkora siker lesz. Sőt: eleinte egy cseppet sem kedvelték a kritikusok a szériát, a nézettségre egy cseppet sem lehetett panasz. Az ítészek csak utólag enyhültek meg, mára pedig az egyik legnagyobb akciósorozatok közt emlegeti mindenki a Michael Knight és beszélő szuperkocsija, KITT kalandjait bemutató négy évadot.

A Knight Rider sorozat négy évadot ért meg a nyolcvanas években

Fotó: AFP

A széria kétségtelenül David Hasselhoffnak köszönheti a sikerét, ugyanakkor a színész is ennek a szériának köszönhet mindent: a ma már 74 éves sztárnak a Knight Rider hozta meg a világhírnevet. A másik főszereplő egyértelműen az a fekete Pontiac Trans Am volt, amiből a forgatások során igen sokat elhasznált a stáb: a trükköket ugyanis ekkor még nem lehetett digitális technikával megoldani, így az ugratásokat és más extrém mutatványokat mind élőben kellett felvenni, profi kaszkadőrök és sofőrök segítségével. KITT máig minden idők egyik legismertebb filmes autója.

Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni a stáb többi tagjáról sem: Edward Mulhare vagy épp Patricia McPherson legalább olyan fontos összetevő volt. A legérdekesebb szereplő azonban egyértelműen William Daniels: az amerikai színésszel ugyanis nem hogy a tévénézők nem találkozhattak, de javarészt a színészek sem. Sőt, előbbiek nem is tudtak róla, hiszen a KITT hangját biztosító (és emiatt a forgatásokon részt sem vevő) Daniels nevét ki sem írták a stáblistára. Ez egyébként a saját kérésére történt, ekkoriban ugyanis egy másik sorozat, az Egy kórház magánélete (St. Elsewhere) epizódjait forgatta.

Így néznek ki ma a Knight Rider sztárjai

Az alábbi fotóra kattintva lehet végiglapozni összeállításunkat a Knight Rider sztárjairól. Galériánkból nem csak az derül ki, hogy néznek ki manapság, de az is, mi lett velük a sorozat óta: