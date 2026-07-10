Az Omega legendája életre kelt lánya legújabb videóklipjében! Kóbor Léna: „Ez nekem is nagy terhet okozott”

Komoly projektre szánta el magát Kóbor Léna. Az Omega legendás frontembere, Kóbor János lánya egy régóta dédelgetett álmát váltotta valóra, ami az egyik legnagyobb szívügye volt. Ugyanis Léna úgy döntött, feldolgozza az Omega együttes ikonikus slágerét, a Gyöngyhajú lányt. A videóklip csütörtökön debütált, ami egy óriási érzelmi vonalat is képviselt, hiszen maga Kóbor János is megjelenik benne. Léna most őszintén vallott arról, mi volt számára a legnagyobb teher, és hogy mit is jelent valójában édesapja jelenléte a videóklipben.

Kóbor Léna édesapja, Kóbor János a videóklip egyik főszereplője (Fotó: Markovics Gábor)

Kóbor Léna őszinte vallomása édesapja örökségéről

Léna az Origónak adott interjúban válaszolta meg, miként jött az ötlet a feldolgozáshoz, illetve miért pont Lotfi Begivel adott új köntöst édesapja örökségének. De arról is szó esett, mi okozta számára a legnagyobb terhet a folyamat során.

Tavaly szeptemberben döntöttem el, hogy szeretném a Gyöngyhajú lányt feldolgozni. A menedzserem, Csaba által ismertem meg Lotfi Begit, és így kezdtünk el közösen dolgozni. És azért erre a dalra esett a választás, mert ez az egyik leghíresebb Omega sláger, ami ráadásul külföldön is elismert

– kezdte Léna, aki ezután azt is elárulta, hogy Kóbor János mit szólna ahhoz, hogy lánya a zenei karriert választotta.

Kóbor Léna édesanyja is ott volt a premieren, aki nagyon büszke a lányára (Fotó: Markovics Gábor)

Apukám mindig is nagyon féltett az énekesi karriertől, mert ő nyilván az összes negatív oldalát is tudta. De mindig azt mondta: azt csináljak, amit belül érzek és szeretnék, szóval biztosan támogatna. Nem gondolom, hogy magába az éneklésbe beleszólna, nem volt egy szigorú apuka, úgyhogy szerintem hagyná, hogy én tapasztaljam ki az utamat.

Arra is fény derült az interjú során, hogy nem ez lesz az egyetlen Omega dal, amit Léna feldolgoz.

A jövőben is tervezek Omega feldolgozást készíteni, viszont most a saját dalaimat szeretném majd kiadni, hogy azokat is jobban megismerjék az emberek.

Kóbor Léna azzal is tisztában van, hogy akadnak olyanok, akik szerint nem szabadott volna feldolgozni egy ilyen ikonikus dalt. Erről így vélekedett:

Ez nekem is nagy terhet okozott, mert tudtam, hogy negatív kommenteket és kritikákat is kapok. De mi Lotfi Begivel a maximumot próbáltuk kihozni, és úgy megcsinálni, hogy ez egy méltó alkotás legyen. És hát nem lehet valamit úgy csinálni, hogy valaki ne kössön bele. Egyébként volt olyan pillanat, amikor elbizonytalanodtam, mert bennem volt az, hogy mi van, ha nem fog sikerülni, vagy nem lesz elég jó. De én úgy érzem, hogy rengeteg munkát fektettünk bele, és most, hogy megjelent, egy kő esett le a szívemről.

Léna azt is elárulta, mi az üzenete annak, hogy Kóbor János megjelenik a videóklipben.

Az, hogy megjelenik apukám, azt üzeni, hogy még mindig itt van az emléke és figyel. Apa természetesen tudta, hogy énekes szeretnék lenni, és a pacsi a klip végén azt jelenti, hogy na, megvolt az első mérföldkő!

– nyilatkozta az Origónak mosolyogva Léna.