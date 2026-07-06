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kóbor jános

"Apukád büszke lenne rád" – Édesapja nyomdokaiba lépett Kóbor Léna, már most odavannak érte a rajongók

1 órája
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Kóbor János előtt tiszteleg a lánya. A rajongók már most odavannak Kóbor Léna Gyöngyhajú lány feldolgozásáért, sokan írták neki, hogy édesapja büszke lenne rá.
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kóbor jánosgyöngyhajú lánykóbor léna

Nagy nap közeleg Kóbor Léna életében: július 9-én jelenik meg a legendás Gyöngyhajú lány feldolgozása, amellyel szeretett édesapja, Kóbor János előtt tiszteleg. Az Omega ikonikus frontembere 2021 decemberében hunyt el, emléke azonban a mai napig él a rajongók szívében. Most pedig a lánya méltó módon viszi tovább azt az örökséget, amelyet a legendás énekes hátrahagyott.

Kóbor Léna új párjával
Kóbor Léna gyönyörű nő lett (Fotó: BORS/Szabolcs László / BORS/Szabolcs László)

Kóbor Léna Kóbor János nyomdokaiba lép

Léna az elmúlt években egyre komolyabban kezdett foglalkozni az énekléssel, és most talán pályafutása eddigi legnagyobb kihívását vállalta magára. A Gyöngyhajú lány ugyanis nem akármilyen dal: generációk nőttek fel rajta, és az Omega egyik legismertebb szerzeményeként szinte érinthetetlen klasszikusnak számít. Az évek során többen is megpróbálták újragondolni a legendás slágert, ám a legtöbb feldolgozás nem aratott osztatlan sikert. A rajongók rendre úgy érezték, hogy senki sem tudja ugyanazzal az érzelemmel és hitelességgel megszólaltatni a dalt, mint Kóbor János.

Kóbor Léna a közösségi oldalán nemrég egy rövid ízelítőt osztott meg a készülő dalból, amelyből már most érezhető, mennyire szívvel-lélekkel dolgozott a produkción. A néhány másodperces részlet után valósággal elárasztották a kommentelők a bejegyzést, és szinte egyöntetűen dicsérték az előadást. Sokan nemcsak a hangját méltatták, hanem azt is, hogy szerintük édesapja örökségéhez is méltó módon nyúlt a legendás szerzeményhez.

Apukád büszke ott fenn rád

 – írta az egyik kommentelő.

Méltó folytatása az apukájának

 – fogalmazott egy másik.

Nagyon jó, az apukád büszke lenne rád! Biztosan vigyáz rád odafentről!

– mondta el a véleményét Léna egyik követője.

Kóbor Léna a párjával
Kóbor Léna nemrég mutatta meg új párját (Fotó: DFP)

A rajongók szerint Kóbor Léna édesapjára ütött

A hozzászólásokból jól látszik, hogy a rajongók nemcsak kíváncsian várják a teljes dalt, hanem már az előzetes alapján is úgy érzik, Léna különleges érzékenységgel és tisztelettel nyúlt hozzá az Omega örökzöld slágeréhez. Sokan kiemelték, hogy a hangszínében és az előadásmódjában is felfedezni vélik édesapja örökségét, miközben saját egyénisége is egyértelműen megmutatkozik.

A teljes feldolgozásra már nem kell sokat várni: július 9-én végre mindenki meghallgathatja, hogyan szólal meg a Gyöngyhajú lány Kóbor Léna előadásában. Az már most biztosnak tűnik, hogy a fiatal énekesnő számára ez nem csupán egy új dal megjelenése, hanem egy rendkívül személyes tisztelgés az édesapja emléke előtt – és úgy fest, a közönség szívéhez is sikerült utat találnia.

@koborlena GYÖNGYHAJÚ LÁNY 07.09✨‼️ #koborlena#omega#gyongyhajulany#koborjanos#foryou ♬ Gyöngyhajú lány (Snippet) - Kóbor Léna

 

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