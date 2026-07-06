"Apukád büszke lenne rád" – Édesapja nyomdokaiba lépett Kóbor Léna, már most odavannak érte a rajongók

Nagy nap közeleg Kóbor Léna életében: július 9-én jelenik meg a legendás Gyöngyhajú lány feldolgozása, amellyel szeretett édesapja, Kóbor János előtt tiszteleg. Az Omega ikonikus frontembere 2021 decemberében hunyt el, emléke azonban a mai napig él a rajongók szívében. Most pedig a lánya méltó módon viszi tovább azt az örökséget, amelyet a legendás énekes hátrahagyott.
Kóbor Léna Kóbor János nyomdokaiba lép
Léna az elmúlt években egyre komolyabban kezdett foglalkozni az énekléssel, és most talán pályafutása eddigi legnagyobb kihívását vállalta magára. A Gyöngyhajú lány ugyanis nem akármilyen dal: generációk nőttek fel rajta, és az Omega egyik legismertebb szerzeményeként szinte érinthetetlen klasszikusnak számít. Az évek során többen is megpróbálták újragondolni a legendás slágert, ám a legtöbb feldolgozás nem aratott osztatlan sikert. A rajongók rendre úgy érezték, hogy senki sem tudja ugyanazzal az érzelemmel és hitelességgel megszólaltatni a dalt, mint Kóbor János.
Kóbor Léna a közösségi oldalán nemrég egy rövid ízelítőt osztott meg a készülő dalból, amelyből már most érezhető, mennyire szívvel-lélekkel dolgozott a produkción. A néhány másodperces részlet után valósággal elárasztották a kommentelők a bejegyzést, és szinte egyöntetűen dicsérték az előadást. Sokan nemcsak a hangját méltatták, hanem azt is, hogy szerintük édesapja örökségéhez is méltó módon nyúlt a legendás szerzeményhez.
Apukád büszke ott fenn rád
– írta az egyik kommentelő.
Méltó folytatása az apukájának
– fogalmazott egy másik.
Nagyon jó, az apukád büszke lenne rád! Biztosan vigyáz rád odafentről!
– mondta el a véleményét Léna egyik követője.
A rajongók szerint Kóbor Léna édesapjára ütött
A hozzászólásokból jól látszik, hogy a rajongók nemcsak kíváncsian várják a teljes dalt, hanem már az előzetes alapján is úgy érzik, Léna különleges érzékenységgel és tisztelettel nyúlt hozzá az Omega örökzöld slágeréhez. Sokan kiemelték, hogy a hangszínében és az előadásmódjában is felfedezni vélik édesapja örökségét, miközben saját egyénisége is egyértelműen megmutatkozik.
A teljes feldolgozásra már nem kell sokat várni: július 9-én végre mindenki meghallgathatja, hogyan szólal meg a Gyöngyhajú lány Kóbor Léna előadásában. Az már most biztosnak tűnik, hogy a fiatal énekesnő számára ez nem csupán egy új dal megjelenése, hanem egy rendkívül személyes tisztelgés az édesapja emléke előtt – és úgy fest, a közönség szívéhez is sikerült utat találnia.