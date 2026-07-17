Molnár György Elefánt kifakadt Kóbor Léna új feldolgozása miatt: „A Gyöngyhajú lányhoz nem szabad senkinek nyúlnia!”

Kóbor Léna július 9-én tette közzé az Omega legendás slágerének – a Gyöngyhajú lánynak – a feldolgozását. Kóbor János lányának elmondása szerint ez már egy régóta dédelgetett álom volt, amit azért is készített el, hogy a mai fiatalsághoz is eljusson édesapja öröksége. A dal új verziójához még klipet is készített, amiben megjelenik maga Kóbor János. A feldolgozott dal már most óriási megtekintésnek örvendhet, azonban a vélemények megosztóak lettek. Molnár György Elefánt, az Omega gitárosa, Kóbor János jó barátja az Origónak mesélt először érzéseiről a dallal és Kóbor Lénával kapcsolatban.

Kóbor Léna az Omega Gyöngyhajú lány című dalának feldolgozása nem tetszett Molnár György Elefántnak (Fotó: MW Bulvár)

Molnár György kitálalt Kóbor Léna feldolgozásáról

Az interjú során Molnár György elmondta, hogy miért nem tudja ezt a dalt senki úgy elénekelni, mint jó barátja, Mecky. Arra is kitért, hogy ő nem látja értelmét annak a felhajtásnak, ami most a dal és Léna körül forog.

Hallottam a feldolgozást és őszinte leszek, nem tetszett. Kettő probléma van vele, először is ez a dal nem lánynak való. Innen indul az egész dolog, mert egy lány énekli azt, hogy végre eljött a gyöngyhajú lány. A másik, amit írtak a versek közé. Hát azok számomra nem létező dolgok

– kezdte Molnár György, majd egy határozott kijelentéssel folytatta mondandóját.

Kóbor Léna Gyöngyhajú lány dalfeldolgozása egy sajtóeseményen lett bemutatva (Fotó: MW)

A Gyöngyhajú lányhoz nem szabad senkinek nyúlnia! Mert azt senki nem tudja úgy elénekelni, ahogy Mecky, de nincs olyan zenekar sem, ami úgy eljátszaná, mint mi. Egyetlen egy volt. Volt egy lengyel ki mit tud-szerű verseny, és ott egy lengyel srác megtanulta magyarul a szöveget és elénekelte, az volt egyedül úgy jó

– jelentette ki, majd egy másik számára zavaró tényezővel folytatta.

A másik, nem értek egyet ezzel az öltözködéssel, mert ez nem való ehhez. Valakivel kellene íratni magának egy hozzá illő számot. De gondolom, ez volt nyilván az egyszerűbb, megpróbálni egy klasszikus dallal sikert kovácsolni. A kommentekben is a nem tetszésüket nyilvánítják ki az emberek. Ha egymás mellé rakunk másik 100 énekes lányt, ugyanúgy helyesek, csinosak és ugyanúgy énekelnek, mint Léna.

Molnár György azzal is tisztában van, hogy ezért a kijelentéséért a család biztosan nem fogja kedvelni, erről így nyilatkozott:

Biztos, hogy nem fog ezért engem szeretni Deme Zsóka és Lénácska sem, de én azt hiszem, ha valaki jót akar neki, akkor meg kell mondani az igazi véleményét, és nem ájuldozni: jaj de cuki, jaj de aranyos, mert abból már ő kinőtt. 14 évesen még cuki volt, de most már 19 éves, ez itt már nem a cukiságról szól. Én nagyon szeretem Lénát, mert a barátomnak a lánya, de úgy érzem, nem biztos, hogy a jóisten ezt az irányt szánta neki

– zárta az interjút Molnár György Elefánt.