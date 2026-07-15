Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Kóbor Léna

„Lénácska, te ezt jól meggondoltad?” – Kóbor János özvegye megszólalt lánya karrierjéről

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hatalmas érzelmek kísérték Kóbor János lányának legújabb mérföldkövét. Kóbor Léna valóra váltotta egyik legnagyobb álmát, ám édesanyja bevallotta: a büszkeség mellett ott van benne a félelem is. Azt is elárulta, miben hasonlít Léna megszólalásig édesapjára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kóbor LénaOmegafeldolgozásGyöngyhajú lány

Az Omega öröksége új fejezethez érkezett. Kóbor János lánya, Kóbor Léna hosszú ideje dédelgetett álmát váltotta valóra, amikor feldolgozta a legendás Gyöngyhajú lány című slágert. Az ikonikus dal új köntösben született újjá Lotfi Begi közreműködésével, a hozzá készült videoklip pedig nemcsak zeneileg, hanem érzelmileg is különleges lett: a felvételeken maga Kóbor János is feltűnik. A csütörtöki klippremierre természetesen Kóbor János özvegye, Zsóka is elkísérte Lénát. Az eseményen az Origónak adott exkluzív interjújában őszintén mesélt arról, milyen érzésekkel figyeli lánya első komoly lépéseit a zenei pályán. Bár, mint minden édesanya, ő is büszke gyermekére, de elárulta, hogy a féltés ugyanúgy része ennek az időszaknak. 

Kóbor Léna és Zsóka karöltve elegáns ruhában jelentek meg a rendezvényen.
Kóbor Léna édesanyja, Kóbor-Deme Zsóka az óriási büszkeség mellett félti is lányát (Fotó: Markovics Gábor)

Kóbor Léna édesanyja félti lányát a szakmától

Zsóka a premieren őszintén vallott érzéseiről Lénával és az énekléssel kapcsolatban, valamint azt is elárulta, van valami, amiben egy az egyben az apjára ütött a lány.

Persze, hogy féltem. Egy anyának ez a kötelessége, hogy féltse a gyermekeit, pláne, hogy ő lány, őt még jobban féltem. De az a szerencse, hogy Léna egy nagyon intelligens lány és ez azért őt sok mindennel felvértezi a szakma ellen. Úgyhogy féltem, de nagyon megbízom benne, és gondolom, hogy minden rendben lesz, nem lehet másképpen

– fogalmazott büszkén Kóbor-Deme Zsóka, aki szerint azonban nemcsak a zene köti össze Lénát az édesapjával.

Kóbor Léna a Gyöngyhajú lány plakát előtt oldogan a magasba emeli a kezét.
Kóbor Léna Gyöngyhajú lány dalfeldolgozása egy régóta dédelgetett álma volt (Fotó: Markovics Gábor)

Az egyik dolog, amiben Léna nagyon hasonlít az apukájára, az óriási maximalizmus. Annyira maximalista, hogy ha kell, akár többször is nekifut valaminek, és ami célokat ő kitűz magának, mind eléri. Egyszer mondta, hogy mama ez az iskola nem jó, ahova járok, nem tudok fejlődni. És kinézett magának egy másik iskolát, felvételizett, és fel is vették

– mesélte Zsóka. A beszélgetésből az is kiderült, hogy Kóbor János valószínűleg egyszerre lett volna óvó és támogató édesapa, ha megélhette volna lánya első önálló zenei sikereit.

Ha mondta volna apukájának, hogy: Papa, én ki szeretnék állni a nagyközönség elé - biztosan az lett volna a válasza, hogy: Lénácska, te ezt jól meggondoltad? Mert hogy nagyon-nagyon féltette ettől, de ő volt az engedékenyebb. Tényleg nem volt olyan, amit nem engedett meg neki. Én eredetileg tanár vagyok, szóval én voltam a nevelő, de így balanszoltuk inkább

 – idézte fel Kóbor-Deme Zsóka. Majd megható mondattal zárta gondolatait: „Egészen biztos, hogy ma Kóbor János nem büszke lenne a lányára, hanem büszke is!”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!