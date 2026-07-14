Megszólalt az Omega producere: szívbe markoló, mit ígért Kóbor Jánosnak az énekes halála előtt

Kóbor János lánya egy régóta dédelgetett álmát váltotta valóra, feldolgozta az Omega legendás slágerét, a Gyöngyhajú lányt. Az új verzió egy pörgős, modernebb változat lett, amit Lotfi Begivel együtt közösen készített el Kóbor Léna. A videóklip premieren az Origónak szerencséje volt interjút készíteni az Omega együttes producerével és menedzserével, Trunkos Andrással, aki kendőzetlen őszinteséggel elárulta, mit gondol arról, hogy egy ilyen ikonikus dal feldolgozásra került. De az is szóba került, hogy mit ígért jó barátjának, Mecky-nek, halálát megelőzően.

Kóbor Léna keresztapja Trunkos András, az Omega együttes menedzsere és producere (Fotó: Mediaworks)

Így fogadta az Omega producere Kóbor Léna feldolgozását

A Gyöngyhajú lány feldolgozása múlthét csütörtökön debütált, amihez videóklip is készült. A felvételeken maga Kóbor János is megjelenik a mesterséges intelligencia segítségének köszönhetően. A dal már most óriási sikert aratott, de természetesen akadtak olyanok, akik nem nézték jó szemmel az új verziót. Trunkos András, az Omega együttes producere és menedzsere exkluzív interjúban mesélt az Origónak arról, hogy ő mit gondol a Gyöngyhajú lány modern feldolgozásáról.

Kóbor Léna tervez még Omega dalokat feldolgozni, de a továbbiakban saját számokkal készül (Fotó: Markovics Gábor)

Nekem ebbe két dolog, ami nagyon fontos. Az egyik, hogy Lotfi Begi úgy dolgozta fel a dalt, hogy modern, de nem túlságosan. Ami azt jelenti, hogy egy másik réteget is elfog érni a Gyöngyhajú lány. El fog jutni azokhoz, akik a Rádió 1-en például ilyeneket hallgatnak. A másik pedig az, hogy úgy tűnnek el ma a régi sztárok, hogy nem is beszélnek róluk. És én azért örültem nagyon, és támogattam azt, hogy a Gyöngyhajú lány megjelenjen, mert így az Omega és Mecky tovább él, és ezt a Léna hibátlanul csinálta. És van benne egy óriási dolog. Ha a Léna felmegy a színpadra, akkor ott van valaki, figyelnek rá, olyan, mint az apja. És tökéletesen hozza vissza a Gyöngyhajú lány hangulatát. Mecky büszke lenne a lányára, de soha nem mondaná ki mert ilyen volt

– kezdte András, majd egy személyes, szívbe markoló titkot is felfedett, elárulta, hogyan lett ő Léna keresztapja.

Amikor a Mecky még élt, egyszer hosszasan beszélgettünk, ami arról szólt, hogy van mindkettőnknek még körülbelül tizenöt éve. Én mondtam neki, hogy egy dolog az biztos, hogy én a Lénára tudok vigyázni. Ezt én megígértem neki, és ez így is történt, miután a Mecky elment, én azóta a Lénára figyelek

– nyilatkozta Trunkos András.