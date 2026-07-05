Köllő Babett nyaralása már most irigylésre méltó – De Mazsi és a többi sztár is messzire utazott

Beindult a nyári szezon, és a hazai sztárok már meg is mutatták, hol töltik a jól megérdemelt pihenésüket. És úgy tűnik, idén mindenki másképp képzeli el a tökéletes kikapcsolódást. Van, aki futócipőt húz a tengerparton, más a görög éjszakában bulizik. Köllő Babett pedig elárulta, hogy egy kis kirándulás után, mi az, amire biztosan nem lesz hajlandó a nyaralása alatt.

Köllő Babett X-Faktor műsorvezetőként lesz látható idén a TV képernyőjén (Fotó: MW Bulvár)

Így nyaral Köllő Babett és a többi magyar sztár

Míg egyesek luxusnyaralásokkal, tengerparti bulikkal vagy egzotikus helyszínekkel csábítják követőiket, addig vannak olyanok is, akik inkább egy különleges autós kirándulásra esküsznek. Babett például egészen szokatlan úti célt szemelt ki magának. Az X-Faktor műsorvezetője nem homokos tengerpartról vagy medencés luxushotelről álmodozik, hanem Ausztria egyik legismertebb látványosságáról, a lenyűgöző Kölnbrein gátról, amelynek tetején végig lehet sétálni. Köllő Babett azt is elárulta, honnan ered különös rajongása.

Én szerintem előző életemben hód voltam. Gátmániás vagyok. Tőlünk 5 órára van a Kölnbreini gát, és a tetején végig lehet sétálni. Gyönyörű szép. Ez egy autós túra, oda szeretnék elmenni és onnan átmegyünk picit Olaszországba.

A kiruccanás azonban nem állna meg a hegyeknél. Babett már az olasz pihenést is pontosan elképzelte, ahol végre semmi mással nem szeretne foglalkozni, csak a kikapcsolódással.

Babett a kirándulás után már csak a teljes kikapcsolódásra szeretne fókuszálni (Fotó: Instagram)

Olaszba már csak pihenni fogunk! Későn akarok reggelizni, és nem vagyok hajlandó főzni. Mert amúgy meg folyamatosan a tűzhely mellett állok. Nagyon jó helyen akarok lenni, és élvezni, elengedni magam. Néha járjon arra valaki, fordítson meg, adjon a kezembe egy alkoholmentes koktélt, nagyjából ez vagyok én ilyenkor.

És itt még nincs vége az álmodozásnak. Ha minden összejön, a nyár akár Amerikáig is elrepítheti.

Ha időből kitelik, majd szeretném meglátogatni anyukámat meg öcsémet Los Angelesben. És ha minden jól alakul, oda közel van már Hawaii, azt is menő lenne megnézni.

Miközben Babett még tervezi az útvonalát, Polgár Tünde már Görögország egyik legromantikusabb szigetéről jelentkezett be. Férjével, Polgár Árpáddal Santorinin pihennek, ahonnan mesébe illő felvételeket osztottak meg követőikkel.