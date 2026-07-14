Komonyi Zsuzsi így él kisfiával és férjével: „Legszívesebben megállítanám az időt”

Komonyi Zsuzsi számára a nyár nemcsak a napsütésről és a kikapcsolódásról szól, hanem arról is, hogy végre sokkal több időt tölthet tízéves kisfiával. Az énekesnő imádja ezt az időszakot, hiszen ilyenkor eltűnik a tanévvel járó rohanás, és a család sokkal nyugodtabb napokat élhet meg együtt.

Komonyi Zsuzsi élvezi a nyári vakációt (Fotó: Tumbász Hédi)

Komonyi Zsuzsi férje sok időt tölt a családdal

Komonyi Zsuzsi elárulta, szerencsére náluk jól működik a nyári menetrend. A család minden tagja kiveszi a részét a közös programokból, emellett a nagyszülők segítségére és a nyári táborokra is számíthatnak.

„Szerencsére nálunk minden adott ahhoz, hogy jól teljen a nyár. Vannak táborok, a nagyszülők is sokat segítenek, és természetesen a férjemmel együtt is rengeteg időt töltünk a kisfiunkkal. Én pedig külön is igyekszem minél több közös programot szervezni vele” – mondta az Origónak.

Az énekesnő szerint a nyári szünet mindig elképesztően gyorsan elrepül.

Mindig azt érzem, hogy mire igazán belejövünk a nyárba, máris augusztus vége van. Tavaly is egy pillanat alatt elérkezett az iskolakezdés, pedig annyira élveztük ezt a felszabadult időszakot. Most is szeretnék minden közös pillanatot kiélvezni.

Idén tavasszal Fekete Pákóval vett részt A Nagy Duettben (Fotó: MATE KRISZTIAN)

Komonyi Zsuzsi gyereke negyedikes lesz

Komonyi Zsuzsi azt is elmondta, mennyire szereti, hogy ilyenkor végre nincs reggeli kapkodás és stressz.

Nem kell korán kelni, nincs az a rohanás, hogy indulni kell az iskolába, megvan-e a kulacs, a sapka vagy minden más.

„Ettől nekem a nyár tényleg egyfajta feltöltődés. Persze egy gyereket egész nap lekötni nem mindig egyszerű feladat, de szerencsére nálunk ez nagyon jól működik. A táborok rengeteget segítenek, ezért külön hálás vagyok mindazoknak, akik ilyen programokat szerveznek, mert a gyerekek imádják őket.”

Komonyi Zsuzsi kisfia szeptembertől már negyedik osztályos lesz, ám Zsuzsi egyelőre nem várja az iskolakezdést.

„Őszintén szólva nem igazán várom a szeptembert. Persze büszke vagyok rá, hogy szépen nő és fejlődik, de legszívesebben megállítanám az időt. Olyan gyorsan telik az idő, hogy az ember csak pislog egyet, és máris újra kezdődik az iskola. Éppen ezért most minden percet szeretnék vele kiélvezni.”