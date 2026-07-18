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Komonyi Zsuzsi

Komonyi Zsuzsi anyukaként is mindig topformában van: elárulta a szépsége titkát

1 órája
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A legtöbb édesanya valószínűleg egyetértene azzal, hogy egy örökmozgó 10 éves mellett nem könnyű mindig csinosnak lenni, sőt olykor szinte lehetetlen küldetésnek tűnik. Komonyi Zsuzsi külseje azonban így is mindig tökéletes. Kiderítettük a titkát.
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Komonyi Zsuzsiszépséganyaság

Komonyi Zsuzsi koncertjei mellett a stúdióban is rengeteg időt tölt, miközben otthon egy 10 éves kisfiú várja, aki természetesen szintúgy rengeteg figyelmet igényel. Az énekesnőnek azonban még így is marad ideje arra, hogy odafigyeljen a külsejére, így mindig topformában van. És, hogy mi a titka? Most elárulta az Origónak.

Komonyi Zsuzsi szerdán a Sugarbird divatbemutatóján vonult.
Komonyi Zsuzsi dalai és fellépései mellett leginkább kisfiával tölti az idejét, de még így is marad energiája a külsejére (Fotó: Markovics Gábor)

Komonyi Zsuzsi anyaként is meg tudja élni nőiességét

Komonyi Zsuzsi tavasszal A Nagy Duett 8. évadában versenyzett, ahol hétről hétre lenyűgözte a zsűrit és a nézőket tehetségével és persze szépségével. Ám mint kiderült, a sztáranyuka nemcsak a színpadon, hanem a hétköznapokban is mindig ügyel arra, hogy kifogástalan legyen a külseje. Ez persze a legtöbb anyuka számára szinte elképzelhetetlen, és bizony Zsuzsi nem titkolja, neki is van, amit fel kell áldoznia ezért.

„Szerencsére úgy érzem, hogy nem kell váltanom, az anyaságot és a nőiességet egyszerre is meg tudom élni az életemben. Tíz év alatt volt már időm megszokni ezt, és szerintem jól lavírozok a két énem között, ha lehet így fogalmazni, mert a hétköznapokban is nagyon odafigyelek a külsőmre” – kezdte őszintén.

Ugyanannyi energiát fektetek az öltözködésbe, a sminkembe, a hajamba, akkor is, ha épp nem egy fellépésre vagy nyilvános szereplésre készülök. Így tulajdonképpen olyan nagy váltás nincs a kettő között, különösen a sminkelés a hobbim, ezért ezzel nagyon szeretek foglalatoskodni a hétköznapokban is. Persze erre időt kell szánni, ez tény, éppen ezért jóval korábban kelek, mint a család, máshogy nem tudnám megoldani. Sőt, most a nyári szünetben mindent sokkal gyorsabban kell csinálnom, de összehozom 

– vallotta be nevetve.

Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó igazi közönségkedvenc páros voltak.
Komonyi Zsuzsi Fekete Pákóval versenyzett A Nagy Duett 2026-os évadában, ahol egyenesen imádta a közönség (Fotó: MATE KRISZTIAN)

Komonyi Zsuzsi férje igazán szerencsés

A mindig gyönyörű énekesnőtől azt is megtudtuk, mi a szépségtitka, bár valószínűleg ez sokaknak csalódást okoz.

„Nagyon szeretem ápolni a bőrömet, szívesen használok mindenféle kozmetikumokat, a kialakult heti rutinjaim is megvannak, és azt gondolom, hogy ez talán segít. Viszont el kell ismernem, hogy a genetika is sokat számít ebben. Hál' Istennek a felmenőim nagyon-nagyon szép nők voltak, édesanyám pedig most is az, úgyhogy igazán szerencsés vagyok” – mesélte, és bizony kétség sem fér hozzá, hogy ezeket a géneket örökölte, hiszen Komonyi Zsuzsi korából jó néhány évet letagadhatna.

 

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