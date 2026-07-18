Komonyi Zsuzsi anyukaként is mindig topformában van: elárulta a szépsége titkát

Komonyi Zsuzsi koncertjei mellett a stúdióban is rengeteg időt tölt, miközben otthon egy 10 éves kisfiú várja, aki természetesen szintúgy rengeteg figyelmet igényel. Az énekesnőnek azonban még így is marad ideje arra, hogy odafigyeljen a külsejére, így mindig topformában van. És, hogy mi a titka? Most elárulta az Origónak.

Komonyi Zsuzsi dalai és fellépései mellett leginkább kisfiával tölti az idejét, de még így is marad energiája a külsejére (Fotó: Markovics Gábor)

Komonyi Zsuzsi anyaként is meg tudja élni nőiességét

Komonyi Zsuzsi tavasszal A Nagy Duett 8. évadában versenyzett, ahol hétről hétre lenyűgözte a zsűrit és a nézőket tehetségével és persze szépségével. Ám mint kiderült, a sztáranyuka nemcsak a színpadon, hanem a hétköznapokban is mindig ügyel arra, hogy kifogástalan legyen a külseje. Ez persze a legtöbb anyuka számára szinte elképzelhetetlen, és bizony Zsuzsi nem titkolja, neki is van, amit fel kell áldoznia ezért.

„Szerencsére úgy érzem, hogy nem kell váltanom, az anyaságot és a nőiességet egyszerre is meg tudom élni az életemben. Tíz év alatt volt már időm megszokni ezt, és szerintem jól lavírozok a két énem között, ha lehet így fogalmazni, mert a hétköznapokban is nagyon odafigyelek a külsőmre” – kezdte őszintén.

Ugyanannyi energiát fektetek az öltözködésbe, a sminkembe, a hajamba, akkor is, ha épp nem egy fellépésre vagy nyilvános szereplésre készülök. Így tulajdonképpen olyan nagy váltás nincs a kettő között, különösen a sminkelés a hobbim, ezért ezzel nagyon szeretek foglalatoskodni a hétköznapokban is. Persze erre időt kell szánni, ez tény, éppen ezért jóval korábban kelek, mint a család, máshogy nem tudnám megoldani. Sőt, most a nyári szünetben mindent sokkal gyorsabban kell csinálnom, de összehozom

– vallotta be nevetve.

Komonyi Zsuzsi Fekete Pákóval versenyzett A Nagy Duett 2026-os évadában, ahol egyenesen imádta a közönség (Fotó: MATE KRISZTIAN)

Komonyi Zsuzsi férje igazán szerencsés

A mindig gyönyörű énekesnőtől azt is megtudtuk, mi a szépségtitka, bár valószínűleg ez sokaknak csalódást okoz.

„Nagyon szeretem ápolni a bőrömet, szívesen használok mindenféle kozmetikumokat, a kialakult heti rutinjaim is megvannak, és azt gondolom, hogy ez talán segít. Viszont el kell ismernem, hogy a genetika is sokat számít ebben. Hál' Istennek a felmenőim nagyon-nagyon szép nők voltak, édesanyám pedig most is az, úgyhogy igazán szerencsés vagyok” – mesélte, és bizony kétség sem fér hozzá, hogy ezeket a géneket örökölte, hiszen Komonyi Zsuzsi korából jó néhány évet letagadhatna.