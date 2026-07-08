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Koncz Gábor

88 éves lett Koncz Gábor: A legenda, aki még Franco Nerónak is megmutatta, hogyan kell lovat fektetni – Galéria!

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Kossuth-nagydíj, több mint hat évtizedes pályafutás, megszámlálhatatlan filmszerep és olyan történetek, amelyeket csak ő tud elmesélni. Koncz Gábor 88. születésnapján felidézzük a színészlegenda legemlékezetesebb pillanatait.
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Koncz Gáboremlékszületésnap

Kevés olyan színész él Magyarországon, akinek neve szinte egyet jelent a magyar filmmel és színházzal. Koncz Gábor pontosan ilyen. A Kossuth-nagydíjas művész ma ünnepli 88. születésnapját, mögötte pedig olyan életút áll, amely tele van filmsikerekkel, legendás szerepekkel és olyan történetekkel, amelyeket még ma is örömmel mesél.

Koncz Gábor ma ünnepli a 88. születésnapját, közel háromszáz filmben szerepelt.
A Koncz Gábor-filmek az egész magyar filmtörténetet végigkísérik (Fotó: Markovics Gábor)

Koncz Gábor életútja és legmeghatározóbb emlékei

A tavalyi év különösen emlékezetes volt számára, hiszen pályafutása legnagyobb állami elismerését, a Kossuth-nagydíjat is magáénak tudhatja. A rangos kitüntetés átvétele után meghatottan beszélt arról, mit jelent számára ez a pillanat.

Amikor megtudtam, hogy én kapom a Kossuth-nagydíjat, én nagyon elérzékenyültem; hozzáteszem, szokásomtól eltérően. Ugyanis én nem szoktam elérzékenyülni, most mégis ez történt, mert annyi díjat kaptam már, de ez a legrangosabb elismerés, amit egy művész kaphat

– vallotta korábban, hozzátéve, hogy amikor visszagondol arra, honnan indult, nehéz felfognia, milyen utat járt be. Koncz Gábor egy mezőkeresztesi fiúként látta meg a világot, akinek végül a színészet lett az élete, és sosem felejtette el, honnan jött.

A szülőfalum figyel engem, ők küldtek erre a pályára, amikor 12 éves koromban elszavaltam a faluban a Nemzeti dalt. Már akkor tudtam, hogy nekem azzal dolgom lesz. Utána 25 éven keresztül én szavaltam, de akkor már nem a falunak, hanem az országnak a Múzeumkertben, a múzeum lépcsőjén

– nyilatkozta Koncz Gábor, aki mára már a magyar színház egyik ikonikus alakja, és nem mellesleg közel háromszáz filmben szerepelt. Ezek közül óriási sikernek örvendhetett a Dunai hajós, a Magyarok című dráma Fábri Zoltán rendezésével, vagy akár a Vörös zsaru, amiben nem mással, mint Arnold Schwarzeneggerrel szerepelt. Természetesen számos más alakításával is maradandót alkotott. Pályafutása során az egyik legismertebb emléke Franco Neróhoz kapcsolódik, akivel közös filmforgatáson találkoztak.

Koncz Gábor évtizedek óta lovagol, számos filmben mutatta meg, miként képes lóháton maradni.
Koncz Gábor szenvedélye volt a lovaglás (Fotó: Tumbász Hédi)

Amikor Franco Nero nálunk forgatta a Honfoglalást, nekem kellett megmutatni neki, hogyan kell megfektetni az oldalára a lovat. Nagyon gyorsan megtaláltuk a közös hangot, és meg is szerettük egymást. Megvolt a közös érdeklődés

– mesélte Koncz Gábor. A történet jól mutatja, hogy nemcsak kiváló színész, hanem kivételes lovas is, akinek tudását még a nemzetközi filmsztárok is elismerték. Koncz Gábor pályafutása több, mint hatvan éve tart, ezalatt pedig a magyar kultúra egyik meghatározó alakjává vált. Filmek, színházi előadások, legendás szerepek és számtalan generáció emlékei kötődnek hozzá.

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Galéria: 88 éves lett Koncz Gábor
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Koncz Gábor Kossuth-nagydíjas művész ma ünnepli 88. születésnapját

 

 

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