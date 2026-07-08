Exkluzív interjú a 88 éves Koncz Gáborral: „A vadkacsák ma mindenkit megelőztek...”

Koncz Gábor nagy idők tanúja volt és számos nagy pillanatot köszönhet neki a modernkori színház és filmtörténet. Az élő legenda mégsem tekint önmagára többként, vagy jobbként másoknál. A nép egyszerű fiaként született és ebben a szellemben is élte az életét 88 tartalmas éven át. A színészóriás ma már nem pattan lóhátra és nem szökken fel a vadászlesek magasába, de hangjában ma is ott bujkál az a csibészes lendület és férfierő, ami azzá tette őt, aki. Egy ikonná, akinek neve csupa nagybetűvel vésődött be a honi színjátszás legendáriumába. Koncz Gábort igyekeztünk az elsők között köszönteni születésnapja alkalmából, de…

Koncz Gábor mindig úgy cselekedett, ahogyan helyesnek tartotta (Fotó: Markovics Gábor)

Koncz Gábor: „Mindent beteljesítettem, amit elterveztem...”

Origo: Kívánhatnám, de inkább kérdezem: Ez egy boldog születésnap?

Koncz Gábor: Boldog bizony, már csak azért is, mert annyi minden szépet megéltem, hogy most bőven van mire visszaemlékeznem. Úgy érzem, hogy mindent beteljesítettem, amit elterveztem, sőt, talán valamicskével még többet is. A rám rótt kötelességeimet a tőlem telhető és elvárható minőségben teljesítettem. Kora reggel van, így gondolhatnád, hogy te költöttél fel és az első vagy, aki köszöntött, de ez nem így van.”

Minden évben a vadászbarátaim telefonhívásai érkeznek elsőként és tulajdonképpen ez idén sem lett volna másképpen, ha a feleségem meg nem fogadja, hogy ebben az évben mindenkit megelőz.

„Hajnalhasadtakor az ágy mellett állt, kezében a gőzölgő kávéval. Nem tudta, hogy ha csak néhány perccel is, de megelőzték őt a vadkacsák, akik leszálltak a tavamra és a hápogásukkal ébresztettek. Összességében nagyon jó érzés, hogy ennyien gondoltak rám már kora reggel.”

Koncz Gábor szívesen cserélne ifjúkori önmagával (Fotó: Fortepan/Gárdos György)

Origo: Ha ezen a születésnapi hajnalon belépne az ajtón az ifjú Koncz Gábor, mit tanácsolna neki?

K.G.: Mindenek előtt arra kérném, hogy cseréljen velem, ha csak egyetlen napra is! Csakhogy újra átéljem az érzést, hogy előttem az élet… És persze számonkérném, hogy miért nem jött korábban. Majd végezetül elmesélném neki az életem történetét és azt tanácsolnám, hogy mindent tegyen pontosan ugyanígy. Búcsúzásképpen pedig elküldeném vadászni azokkal a barátaimmal, akik ma is invitáltak. Én már nem tudok felmenni a magaslesre, de ők hajthatatlanok, így talán hamarosan elkísérem őket. Velem tart majd a feleségem is, mert az ő füle olyan éles, hogy messziről meghallja a gallytörést és a vadak csörtetését. (nevet)