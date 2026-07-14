Kiderült, miért került kórházba Balázs Klári: Korda György először szólalt meg a lemondott koncert után

Egyszerre mozdult meg egész Magyarország szíve, amikor megjelent a közlemény az egyik legnépszerűbb házaspár menedzsmentjének oldalán. „Sajnálattal közöljük, hogy a 2026. 07. 11-i, sukorói EFOTT-on megrendezésre kerülő koncertünk egészségügyi okok miatt elmarad” – írták és egyből mindenki megijedt, hogy pontosan mi is lehet ennek az oka. Később pedig letisztázták, hogy Balázs Klári kórházba került és emiatt marad el a buli, ám Korda György most részletesen mesélt az Origónak az esetről.

Korda György felesége egy véletlen baleset miatt került kórházba (Fotó: Kovács Márton)

Korda György mindent letisztázott

Az Origo megkereste a művész urat, aki elárulta, hogy pontosan miért is került szeretett felesége a kórházba.

Éppen a konyhában volt, főzött és ráfröccsent a lábára a meleg zsír. Így esélyünk sem volt fellépni a fesztiválon, de már most azon gondolkodunk, hogy hogyan tudnánk kárpótolni az embereket. 70 év alatt soha nem kellett még fellépést visszamondanom, de az egészség az első

– mondta lapunknak a legendás énekes.

Balázs Klári még kórházban van, de ha minden jól megy, akkor hamarosan hazatérhet férjéhez. „A sebet el kellett látni, de összességében egyre jobban van. Senki nem szeret kórházban lenni, de az orvosok elmondása szerint a hét közepén már hazaengedhetik” – árulta el Korda György.

Balázs Klári balesete után már jobban van és hamarosan hazatérhet (Fotó: MW Bulvár)

Korda György és Balázs Klári a Szigeten térnek vissza

Korábban nagy bejelentést tett a legnagyobb magyar fesztivál, mivel nemcsak, hogy visszahozták a nulladik napot, de a sajtótájékoztatón azt is elárulták, hogy az ikonikus Reptér is elhangzik majd. Korda Györgyék pedig nem sokat gondolkodtak, amikor felkérték őket, mivel nagy megtiszteltetésnek gondolták, hogy a Sziget 2026-os rendezvényén is felléphetnek majd.

Azt megígérhetem a rajongóknak, hogy a Sziget fesztiválon teljes erőbedobással fogunk majd megérkezni és mindketten lélekben már nagyon készülünk az ottani koncertünkre

– jegyezte meg lapunknak az énekes.

Nagy szerencsére Klárika nem betegség vagy súlyos egészségügyi állapot miatt került kórházba. Egy fránya égési sérülés miatt történt mindez, amiből hamarosan felépülhet.