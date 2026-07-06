„Amerikából jött, lesülve, kigyúrva…” – Kiderült a legendás szerelem titka: Korda György így csábította el Balázs Klárit

Ma már több mint négy évtizede Magyarország egyik legismertebb és legstabilabb sztárházasságaként emlegetik Korda György és Balázs Klári kapcsolatát, pedig szerelmük korántsem indult egyszerűen. A legendás énekes éveken át próbálta meghódítani későbbi feleségét, aki eleinte hallani sem akart róla. Most azonban részletesen felidézték, hogyan kezdődött minden, és azt is, milyen szerepe volt egy amerikai turnénak abban, hogy végül egymásra találjanak.

Korda György felesége Balázs Klári őszintén mesélt megismerkedésükről (Fotó: MW Bulvár)

Így hódította meg Korda György a vörös kislányt

Korda György már az első pillanatban kiszúrta a fiatal énekesnőt, akire csak úgy hivatkozik, hogy a vörös kislány. A házaspár a Közmédia podcast műsorában, részletesen beszámolt megismerkedésükről.

78-ban volt, amikor először megpillantottam a Klárit. Budai Park színpadon volt egy Made in Hungary, ahol feltűnt nekem a Skála együttes, amiben volt egy vörös kislány, és ő volt Klárika. Mondtam, nekem meg kell ismernem ezt a kislányt. Ott láttam meg először

Csakhogy Balázs Klári egészen másképp emlékszik vissza az időszakra. Akkoriban egyáltalán nem foglalkoztatta a szerelem, hiszen a karrierjére koncentrált, ráadásul olyan legendás művészekkel dolgozhatott együtt, mint Máté Péter vagy Ihász Gábor.

A Gyurit is úgy néztem, hogy egy nagyon híres sztár, aki nagyon jól nézett ki. Aztán a Fészek Piano Bárban voltunk, amikor megkérdezte, táncolok-e vele, és én erre mondtam, hogy nem, megyek haza. Aztán 79-ben is találkoztunk, akkor is bepróbálkozott

– mesélte Balázs Klári. A visszautasítás azonban nem szegte Korda kedvét. Annyira szerette volna közelebb hozni magához a Skála együttest, hogy meghívta őket budai otthonába. Amikor azonban megtudta, hogy Klári nem szeretne menni, viccesen, de annál beszédesebben reagált. „Akkor a többi se jöjjön.” A nagy fordulat végül nem sokkal később következett. Korda György egy teljes évre Amerikába és Kanadába szerződött, ahol nemcsak szakmailag, hanem külsőleg is teljesen megújult. Balázs Klári sem tagadja, hogy feltűnt neki a változás, így fogalmazott:

Korda György és Klárika több mint negyven éve boldog házasságban élnek (Fotó: Schumy Csaba)

A próbákon már nagyon tette magát. Hát ugye Amerikából jött, jobbnál jobb cuccokba, lesülve, kigyúrva, szóval azért rendesen jól nézett ki (..)

A külső azonban önmagában még mindig nem volt elég. Klári továbbra is tartotta magát az elveihez, és minden fellépés után ragaszkodott hozzá, hogy a turnébusszal menjen haza. Korda hiába próbálkozott, nem kapott különleges bánásmódot. A hosszú közös turnék alatt azonban lassan mégis megváltozott valami közöttük. „A turné végére éreztük, hogy baj van, ez már nem csak ennyi (..)” – árulta el Balázs Klári. A munkakapcsolatból fokozatosan szerelem lett, amely végül az oltárig vezetett. 1982-ben kimondták a boldogító igent, méghozzá egy hatalmas, mintegy 250 fős lakodalomban. Azóta eltelt több mint negyven év, de kapcsolatuk ma is irigylésre méltó.