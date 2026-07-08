Ezt üzente a magyar Jason Momoa Kovács Ákosnak!

Kovács Ákos közösségi oldalán osztotta meg a hírt, miszerint egy tavaszi rutinvizsgálat során pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak nála. A műtét szerencsére sikeres volt, így az énekes állapota már stabil; Ákos jelenleg az otthonában lábadozik.
- Kovács Ákosnál pajzsmirigyrákot állapítottak meg az orvosok
- Az énekes a nyári koncertjeit lemondta
- A magyar Jason Momoa, Megyeri Balázs bátorító szavakat küldött Ákosnak.
Kovács Ákos betegsége miatt lemondta a nyári koncerteket
Egy idén tavaszi rutinvizsgálat során sajnos pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak nálam, és a várható műtét kockázatai első hallásra elég rémisztőnek tűntek. Az operáción azóta szerencsésen átestem, jól vagyok. Köszönöm a családomnak és a szűk baráti körnek a kitartást és bátorítást, nagyszerű orvosaimnak pedig a rengeteg segítséget. Nehéz döntést kellett meghoznunk: az idén nyárra tervezett előadásainkat lemondjuk, hogy a következő hetekben-hónapokban a pihenésre és a gyógyulásra összpontosíthassak. Elnézést kérek mindazoktól, akik itthon és a határon túl vártak rám. Remélem, az év végi arénakoncerten már újult erővel állhatok színpadra, és ott találkozhatunk
– írta a Facebook-oldalán Kovács Ákos énekes-dalszerző.
Megyeri Balázs: Úgy tekintsen erre, mint egy megoldandó feladatra
Ákos küzdelméhez egy olyan túlélő nyújt bátorítást, aki maga is megvívta ezt a harcot. Megyeri Balázs korábban áttétes pajzsmirigyrákkal küzdött – a sikeres gyógyulás után most a hot! magazinon keresztül üzent a zenésznek.
Az a legfontosabb, hogy a betegségtudatot tartsa távol magától. Nyilván van egy kezdeti pánik, hiszen a rák egy démonizált kifejezés, amitől mindenki megijed. A mai fejlett orvostudomány mellett azonban erre ne úgy tekintsen, mint a Jóistentől kapott búcsúlevélre, hanem inkább mint egy megoldandó feladatra.
A magyar Jason Momoa szerint a gyógyulás igazi kulcsa a megingathatatlan hitben rejlik, ami Kovács Ákos számára is köztudottan fontos.
A jelenlegi helyzetben Ákosnak mindenekelőtt a saját hitére kell támaszkodnia, hiszen ez a legnagyobb belső erő. Kulcsfontosságú, hogy ilyenkor a szeretteivel és pozitív energiákkal vegye körül magát. Nem szabad beleesni az önsajnálatba vagy a negatív gondolatspirálba! A művészet és a kreativitás rengeteg erőt ad majd; jómagam is sokat zenéltem a gyógyulásom alatt, ami új célokat hozott az életembe. Használja ő is a kreatív energiáit, és kovácsoljon ihletet a nehézségekből
– tanácsolta Megyeri Balázs.
A színész szerint a betegségre nem egy igazságtalan büntetésként kell tekinteni, hanem egy olyan kényszerű megállóként, amely a fontossági sorrend átértékelésére ösztönöz.
Nincs biztos recept arra, hogy ki meddig él ezen a földön. Engem ez a betegség megtanított arra, amit a hozzám hasonló kreatív emberek gyakran elhibáznak: mi mindent akarunk egyszerre. A rák viszont olyan, mint egy felülről kapott rendezői intés, amely arra figyelmeztet, hogy lassítani kell. Segített kijelölni a helyes irányt, és megmutatta, pontosan hova kell összpontosítanom a fókuszt. A felépülésem alatt jöttem rá, hogy egy ilyen krízis segít kiszűrni a felesleget az életből, és ráébreszt arra, hogy valójában mivel akarok foglalkozni a nekem adatott időben
– magyarázta Balázs.