Ezt üzente a magyar Jason Momoa Kovács Ákosnak!

Kovács Ákos közösségi oldalán osztotta meg a hírt, miszerint egy tavaszi rutinvizsgálat során pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak nála. A műtét szerencsére sikeres volt, így az énekes állapota már stabil; Ákos jelenleg az otthonában lábadozik.

Kovács Ákos gyógyulásáért szurkol az ország (Fotó: Máté Krisztián/hot! magazin)

Kovács Ákosnál pajzsmirigyrákot állapítottak meg az orvosok

pajzsmirigyrákot állapítottak meg az orvosok Az énekes a nyári koncertjeit lemondta

A magyar Jason Momoa, Megyeri Balázs bátorító szavakat küldött Ákosnak.



Kovács Ákos betegsége miatt lemondta a nyári koncerteket

Egy idén tavaszi rutinvizsgálat során sajnos pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak nálam, és a várható műtét kockázatai első hallásra elég rémisztőnek tűntek. Az operáción azóta szerencsésen átestem, jól vagyok. Köszönöm a családomnak és a szűk baráti körnek a kitartást és bátorítást, nagyszerű orvosaimnak pedig a rengeteg segítséget. Nehéz döntést kellett meghoznunk: az idén nyárra tervezett előadásainkat lemondjuk, hogy a következő hetekben-hónapokban a pihenésre és a gyógyulásra összpontosíthassak. Elnézést kérek mindazoktól, akik itthon és a határon túl vártak rám. Remélem, az év végi arénakoncerten már újult erővel állhatok színpadra, és ott találkozhatunk

– írta a Face­book-­ol­da­lán Kovács Ákos énekes-dalszerző.

Már túlesett a műtéten (Fotó: Csudai Sándor/hot! magazin/archív)

Megyeri Balázs: Úgy tekintsen erre, mint egy megoldandó feladatra

Ákos küzdelméhez egy olyan túlélő nyújt bátorítást, aki maga is megvívta ezt a harcot. Megyeri Balázs korábban áttétes pajzsmirigyrákkal küzdött – a sikeres gyógyulás után most a hot! magazinon keresztül üzent a zenésznek.

Az a legfontosabb, hogy a betegségtudatot tartsa távol magától. Nyilván van egy kezdeti pánik, hiszen a rák egy démonizált kifejezés, amitől mindenki megijed. A mai fejlett orvostudomány mellett azonban erre ne úgy tekintsen, mint a Jóistentől kapott búcsúlevélre, hanem inkább mint egy megoldandó feladatra.

A magyar Jason Mo­moa­ szerint a gyógyulás igazi kulcsa a megingathatatlan hitben rejlik, ami Kovács Ákos számára is köztudottan fontos.

A jelenlegi helyzetben Ákosnak mindenekelőtt a saját hitére kell támaszkodnia, hiszen ez a legnagyobb belső erő. Kulcsfontosságú, hogy ilyenkor a szeretteivel és pozitív energiákkal vegye körül magát. Nem szabad beleesni az önsajnálatba vagy a negatív gondolatspirálba! A művészet és a kreativitás rengeteg erőt ad majd; jómagam is sokat zenéltem a gyógyulásom alatt, ami új célokat hozott az életembe. Használja ő is a kreatív energiáit, és kovácsoljon ihletet a nehézségekből

– tanácsolta Megyeri Balázs.