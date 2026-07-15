Kovi a pornó jövőjéről: „Az AI végérvényesen megölheti az emberi kapcsolódás testi formáit”

A rendszerváltás előtti „átkos” időkben Magyarország nem csupán a legvidámabb, de talán a legprűdebb barakkja is volt az úgynevezett keleti blokknak. A rendszer, amelyben még csak beszélni sem nagyon lehetett a szabad szerelemről, valahogy mégiscsak ott melengetett a „keblén” egy kiskölyköt, akiről senkinek sem jutott volna eszébe, hogy az 1989-ben, a hirtelen nyugat felől beáramló friss levegő beszippantásával megneszeli a nagy lehetőséget, vagyis úgy dönt, hogy felhelyezi magát, és ezzel hazánkat is, a világ felnőttfilmes térképére. Kovács István, azaz Kovi ugyanúgy az NDK-ból érkező, erotikus tartalmakon és a fatertól elcsent szexmagazinokon szocializálódott, mint mindenki más. Mégis úgy érezte, hogy képes lehet maradandót alkotni az iparágban, ami addigra világszerte virágzott. A felnőttfilmek, ahogyan éppen az ő ötlete nyomán hívjuk ma szalonképesen a pornót, hatalmas szeletet birtokoltak a VHS-kazetták piacán, de az akkoriban egy elrontott térdműtét miatt bajlódó Kovi elhitte, hogy képzett operatőr barátjával összefogva betörhetnek a piacra saját gyártású filmjeikkel.

Kovács István, vagyis Kovi felesége mindig is támogatta a magyar pornópápát (Fotó: MW)

Kovi minden kérdésre őszintén válaszol

Azt, hogy az önbizalma nem verte át, jól mutatja az az életpálya, amit Kovács István Kovi befutott 1991-től 2013-ig. Számos rangos szakmai díjat zsebelt be az „aranyévében”, és generációk tudják világszerte, hogy ki az a Michelle Wild, aki nekünk csak Vad Kati, Monique Covet, vagy éppen Maya Gold. Kovi 13 évre felhagyott az azóta igencsak átalakult felnőttfilmezéssel. Nagy ritkán hallatott ugyan magáról, de ha adott is interjúkat, azokban főként az életmódváltásáról és a gigászi fogyásáról beszélt.

Nemrég bejelentette, hogy visszatér a kaptafához, vagyis ismét belevág a pornóipar leigázásába. A terv persze már jóval korábban megszületett a pornópápa fejében, de a nagy bejelentést hosszú előkészületek előzték meg.

Ezalatt az RTL gyártásában elkészült a Birodalom című minisorozat, ami fikciós történetbe csomagolva mutatja meg Kovi kalandos életének alakulását. Lássuk be, nagyon sokan vagyunk, akik tulajdonképpen Choky Ice-tól és a „lányaitól”, vagyis az általa kinevelt színészgárdától kaptuk meg azt a szexuális felvilágosítást, mellyel előtte naftalinszagú biosztanáraink próbálkoztak, ha szerintük eljött az ideje. Tették ezt úgy, hogy hol a lányokat, hol a fiúkat küldték ki a teremből, mintha csak úgy gondolnák, hogy a szexualitás megélése egyéni sportág.Nos, Kovi újra a csúcson van, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy július 24-én este egy őszinte, tabuk nélküli online csevegésre hívja azokat, akik kíváncsiak rá, vagy éppen szeretnének olyasmiket megtudni az iparág koronázatlan királyától, amit mástól nem tudnak, vagy mernek megkérdezni.