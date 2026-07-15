Kovi a pornó jövőjéről: „Az AI végérvényesen megölheti az emberi kapcsolódás testi formáit”

A rendszerváltás előtti „átkos” időkben Magyarország nem csupán a legvidámabb, de talán a legprűdebb barakkja is volt az úgynevezett keleti blokknak. A rendszer, amelyben még csak beszélni sem nagyon lehetett a szabad szerelemről, valahogy mégiscsak ott melengetett a „keblén” egy kiskölyköt, akiről senkinek sem jutott volna eszébe, hogy az 1989-ben, a hirtelen nyugat felől beáramló friss levegő beszippantásával megneszeli a nagy lehetőséget, vagyis úgy dönt, hogy felhelyezi magát, és ezzel hazánkat is, a világ felnőttfilmes térképére. Kovács István, azaz Kovi ugyanúgy az NDK-ból érkező, erotikus tartalmakon és a fatertól elcsent szexmagazinokon szocializálódott, mint mindenki más. Mégis úgy érezte, hogy képes lehet maradandót alkotni az iparágban, ami addigra világszerte virágzott. A felnőttfilmek, ahogyan éppen az ő ötlete nyomán hívjuk ma szalonképesen a pornót, hatalmas szeletet birtokoltak a VHS-kazetták piacán, de az akkoriban egy elrontott térdműtét miatt bajlódó Kovi elhitte, hogy képzett operatőr barátjával összefogva betörhetnek a piacra saját gyártású filmjeikkel.
Kovi minden kérdésre őszintén válaszol
Azt, hogy az önbizalma nem verte át, jól mutatja az az életpálya, amit Kovács István Kovi befutott 1991-től 2013-ig. Számos rangos szakmai díjat zsebelt be az „aranyévében”, és generációk tudják világszerte, hogy ki az a Michelle Wild, aki nekünk csak Vad Kati, Monique Covet, vagy éppen Maya Gold. Kovi 13 évre felhagyott az azóta igencsak átalakult felnőttfilmezéssel. Nagy ritkán hallatott ugyan magáról, de ha adott is interjúkat, azokban főként az életmódváltásáról és a gigászi fogyásáról beszélt.
Nemrég bejelentette, hogy visszatér a kaptafához, vagyis ismét belevág a pornóipar leigázásába. A terv persze már jóval korábban megszületett a pornópápa fejében, de a nagy bejelentést hosszú előkészületek előzték meg.
Ezalatt az RTL gyártásában elkészült a Birodalom című minisorozat, ami fikciós történetbe csomagolva mutatja meg Kovi kalandos életének alakulását. Lássuk be, nagyon sokan vagyunk, akik tulajdonképpen Choky Ice-tól és a „lányaitól”, vagyis az általa kinevelt színészgárdától kaptuk meg azt a szexuális felvilágosítást, mellyel előtte naftalinszagú biosztanáraink próbálkoztak, ha szerintük eljött az ideje. Tették ezt úgy, hogy hol a lányokat, hol a fiúkat küldték ki a teremből, mintha csak úgy gondolnák, hogy a szexualitás megélése egyéni sportág.Nos, Kovi újra a csúcson van, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy július 24-én este egy őszinte, tabuk nélküli online csevegésre hívja azokat, akik kíváncsiak rá, vagy éppen szeretnének olyasmiket megtudni az iparág koronázatlan királyától, amit mástól nem tudnak, vagy mernek megkérdezni.
Ezen felbuzdulva az Origo összedobta saját kérdéssorát, Kovi pedig szép sorban, a legjobb tudása szerint válaszolt is rájuk.
Origo: Ha a mesterséges intelligencia egy napon képes lesz élő szereplők nélküli felnőttfilmeket gyártani futószalagon, te a szakma végét látod majd az alkotásokban, vagy inkább egyfajta forradalomként tekinted ezt az irányt?
Kovi: A mozifilmekben már sok éve léteznek virtuális világok és sok sci-fi mutatott már be olyan jövőt, melyben az akkor élő ember már egy virtuális szemüvegen keresztül, akár az erotika területén is kalandozhat úgy, hogy egy a valóságban nem létező, tökéletes partnerrel szeretkezik. Én sok évvel ezelőtt, a világ erotika expóit járva elgondolkodtam a kérdésen. Pedig akkor még csak a játékszerek terén jelent meg a technológiai ugrás. Néhány eszköz már akkor előrevetítette azt, ami felé ma öles léptekkel halad minden a környezetünkben. Voltak olyan vibrátorok, melyek borítása már olyan volt tapintásra, mint az emberi bőr és olyasmiket tudott, amit egy hús-vér pasi nem. Ma pedig létezik az a virtuális tér, ahol a képzeletünk a szemünk elé tárulhat. Ha ezt a két technológiát, vagyis a látványt és az érzést össze tudják kombinálni, megvalósulhat a rémálom, vagyis az, hogy a szexhez nem kell kettő, vagy igény szerint több hús-vér partner.
Remélem, ez még messze van, de tartok tőle, hogy nem eléggé, hiszen az AI már képes becsapni a szemünket. Az igazi baj ezzel az, hogy az AI segítségével bárki képes olyan „partner” megalkotására, aki külső jegyeit tekintve teljesen elrugaszkodhat a valóságtól.
Olyan aránytalan idomokat kreálhatunk mondjuk egy nőnek, amilyenekre sem a biológia, sem a plasztikai sebészek nem képesek. Nem beszélve arról, hogy az AI generált partner olyan szexuális magatartást tanúsíthat, melyekre egy élő ember vagy a fizikai, vagy az erkölcsi határai miatt képtelen. Ez pedig végérvényesen megölheti az emberi kapcsolódás testi formáit. Ez persze csak egy lehetséges jövő, de a figyelmeztető jelek már itt vannak...
"Hitetlenkedve néztük a sikerünket..."
Origo: Te vagy a színészeid lepődtek meg jobban, hogy egy komplett birodalommá vált a legendás LUXx Videó?
Kovi: Egyértelműen én. De szerintem senki nem gondolta volna a kezdetekkor, hogy ez lesz a picike kis cégből, amit alapítottam. Eleinte a saját lakásunkból aduk fel postán a rendelt kazettákat. Hamar kinőttük ezt a módszert, ezért nyitottam egy aprócska irodát. Egy galérián húztuk meg magunkat. Emlékszem, jött hozzám három holland úriember, akik filmeket rendeltek tőlünk. Olyan magasak voltak, hogy nem tudtak felegyenesedni, hacsak nem ültek. A gépezet ezután nagyon beindult. Először egy nagyobb, többhelységes lakásba, majd egy irodaházba költöztünk, de még akkor is hitetlenkedve néztük a sikerünket.
A nemzetközivé válásunk pedig tényleg maga volt a csoda, ahogy a négy Oscar-díjunk is, amit bezsebeltünk.
Origo: Mit gondolsz, a pornóipar változott többet vagy a nézők?
Kovi: Az iparág azt teszi, amire igény van, de én azt mondom, hogy az alkotások is formálják ezeket az igényeket. A pornó egy határfeszegető műfaj. Szigorú szabályozások vannak ezen a területen és ez mindig is így volt. A mi dolgunk pedig az volt régen is és az mai is, hogy mindig egy pici lépéssel közelebb menjünk ezekhez a határokhoz úgy, hogy még ne lépjük át őket.
Ennek lett az az eredménye, hogy a nézők egyre merészebb tartalmakra vágytak.
A merészebb tartalmak pedig elmozdultak egy nem feltétlen esztétikus irányba.
Origo: Melyik rólad vagy a műfajról terjedő tévhit, vagy városi legenda idegesít a leginkább?
Kovi: A „szereposztó” dívány duma… Mert ha valami nem volt a LUXx Videónál, akkor az pont ez. De egy időben azt is hallottam, hogy mi kényszerítünk lányokat olyasmire is a kamera előtt, amit nem akarnak. Soha, nem kértünk olyat egyetlen szereplőtől sem, amit előre nem beszéltünk meg és nem rögzítettünk írásban. Ez egy nagyon fontos, megkerülhetetlen szabály volt a LUXx Videónál. Sőt, a következő filmemnél intimitás koordinátort is alkalmazni fogunk, aki azért lesz jelen a forgatásokon, hogy érvényesítse a szereplők érdekeit és figyeljen arra, hogy minden a biztonságos és előre megállapodott keretek között történjen.
Kovi: "Így a jelenet használhatatlan volt. Újra kellett venni az egészet"
Origo: Ha ma üzenhetnél annak a Kovinak, aki a kilencvenes évek elején éppen belevág a bizniszbe, mit mondanál neki?
Kovi: Éld úgy az életedet, hogy arra büszke lehess idősebb korodban is! Ez esetben a fiatal énemnek semmit nem kellene másképpen tennie, csak pontosan ugyanúgy dolgozni, ahogyan végül tettem.
Origo: Mi volt a legdrágább hiba, amit valaha elkövettél?
Kovi: Épp egy nagy költségvetésű filmet forgattunk. Kibéreltem a helyszínt, a jelmezeket és felépítettük a monumentális díszleteket, vagyis rengeteg pénzt tettünk a produkcióba. Minden jelenetnek saját színe volt. Amire a sárga következett, már nagyon fáradtak voltunk. A srácnak nem is ment olyan jól a munka. A jelenetben szerepelt egy sárga luxusautó, mint díszletelem. Sajnos csak a vágóasztalnál vettem észre, hogy a lányon lévő cérnakesztyű egyik ujját kiszakította a körme, ami végig kikandikált. Így a jelenet használhatatlan volt. Újra kellett venni az egészet. Ott tanultam meg, hogy az ördög tényleg a részletekben lakozik.
Origo: Világsztárok sora nőtt ki a kezed alól. Mi volt az a közös tulajdonságuk, ami miatt első ránézésre tudtad, hogy sikeresek lesznek?
Kovi: Kicsit áthallásos lesz amit mondok, de… Szóval az első benyomás… (nevet) Ők mind csiszolatlan gyémántként léptek be az ajtómon én pedig jó ékszerészként, a lelki szemeim előtt láttam, ahogy ragyogni kezdenek a kamera előtt. Illetve mindannyiukban ott égett az a tűz, ami nélkülözhetetlen volt a sikerhez. Éhezték a hírnevet és készek voltak többet tenni érte, mint az átlag. Fontos továbbá, hogy az igazi sztárok mind-mind okosak is voltak. Vagyis tudtak élni a sikereik adta lehetőségekkel. A nevük ma is éppen úgy fogalom, mint akkor.
Hatalmas sikerrel fut a Birodalom című minisorozat, ami Kovi életét és karrierjét hívatott feldolgozni.