Kozsónál betelt a pohár: Milliós kár érte a kilakoltatás miatt

A népszerű előadó igyekszik a színpadon mindig vidámnak mutatni magát, de mint ismeretes, az utóbbi hónapokban nincs sok oka a vidámságra. Édesapja otthona ugyanis végrehajtás alá került egy valóban nevetségesnek tűnő, közös költség tartozás miatt, melynek részleteit folyamatosan vonták az idős férfi nyugdíjából. Ennek ellenére végrehajtók jelentek meg a háznál nemrég, és szó szerint utcára tették Kozso imádott apukáját, az ingatlanrészt pedig birtokba adták annak a személynek, aki árverésen vásárolta meg azt. Az ügy tovább bonyolódik, hiszen az előadó felvette a kesztyűt és harcol az igazságtalanság ellen. Ennek kapcsán egy hosszú posztban jelezte követőinek, hogy több pert is indított, illetve azt is elárulta, hogy az ügy kirobbanása óta számos megkeresést kapott a környékről, így világossá vált számára, hogy nem az édesapja az egyetlen, akivel ez történt.

Kozso a végletekig hajlandó elmenni, hogy édesapja visszakaja otthonát (Fotó: Mediaworks archív)

Kozso: „Vannak még a házban nagyon értékes szobrok, festmények, sőt freskók is”

Az Origo a poszt megjelenése után megkereste Kozsot, aki újabb, döbbenetes részlettel szolgált kálváriájukkal kapcsolatban. „Letelt az a bizonyos hatvan nap, amit a törvény előír arra, hogy az elárverezett ingatlanrészből elvigyük az értékeinket. Ez az úgynevezett őrzési idő. Első körben sok mindent tudtunk elszállítani és biztonságba helyezni, de az általunk kért újabb időpontra senki nem érkezett meg. Vannak még a házban nagyon értékes szobrok, festmények, sőt freskók is, melyeket nem kaptunk vissza.”

Sőt, azt a választ kaptuk, hogy mindezeket már nem tekintik a mi tulajdonunknak.

„Ahogyan azt az egyedileg készített bambusz konyhabútort sem, ami be sem volt szerelve, csak éppen be volt rakva a konyhába, mert egy klip díszletéül szolgált. A pálmafákat még nem is említettem, ahogy a dísznövényeket sem. Ezek önmagukban is több százezres értéket képviselnek” – magyarázta Kozsó feldúltan az Origónak, aki rajtunk keresztül is üzeni az érintetteknek, hogy nem szándékozik feladni a harcot és elmegy a falig, mivel a sorra érkező bizonyítékok arra engednek következtetni, hogy a környékükön maffia módszerekkel csalnak ki ingatlanokat a tulajdonosaiktól.