Döbbenetes titok derült ki a Séfek Séfe új évadáról: Krausz Gábor nem tér vissza a fekete csapat élére

Ördög Nóra a Séfek Séfe Instagram-oldalán jelentkezett be, és videójában elárulta, 2 hónap után véget értek a műsor következő szezonjának forgatási munkálatai. Sőt, a műsorvezető csak sejtelmesen ugyan, de néhány kulisszatitkot is elárult a Séfek Séfe 2027-es évadáról, ami a jelek szerint ismét tele lesz fordulatokkal. Ráadásul a rajongók a háttérben kiszúrták, hogy bizony a csapatok vezetői is megváltoztak, és 6 évad után most először nem Krausz Gábor vezeti majd az olykor csak „fekete seregként” emlegetett csapatot. Mutatjuk, mit tudunk eddig.

Véget ért a Séfek Séfe 8. évadának forgatása, Ördög Nóra a stúdióból jelentkezett be (Fotó: Krausz Gábor/Instagram)

A Séfek Séfe 2026-os évadát tavaly nyáron forgatták le, de csak idén tavasszal került adásba, így feltételezhetően a most készülő szezont is csak jövőre láthatják majd a nézők. Addig pedig sajnos be kell érniük azzal, amit most Ördög Nóra mondott a folytatásról.

„A Séfek Séfe mindig egy óriási utazás. Az egyik leghosszabban forgatott műsor egyébként, majdnem két hónapig készül. Ilyenkor mindig nagyon inspiráló dolgokat látok a konyhában, nekem is kedvem támadna főzi, mert annyira jó nézni, ahogy a versenyzők folyamatosan fejlődnek, tanulnak és milyen ételeket készítenek” – kezdte Nóri.

De mindig nagyon érdekes látni, hogy a versenyzők milyen utat járnak be, honnan indulnak, milyen céllal jönnek. Már menet közben, csapatokba rendeződve hogyan tudnak teljesíteni, és ez az idei évad is tele van izgalmakkal. Nagyon sok feszültség is van nyilván, mert csapatban dolgozni nem könnyű, de igyekszünk egy szórakoztató műsort készíteni, hogy ez több legyen annál, hogy az ember jó recepteket lát. Sőt, valójában a keretét adja az, hogy konyhában vagyunk és főzni tudó emberek versenyeznek egymással, de az emberi kapcsolatuk alakulása legalább annyira érdekes, mint hogy miket főznek

– árulta el őszintén.

Ördög Nóra videójából kiderült, hogy bár Tischler Petra versenyzői tavaly a zöldek voltak, idén ők Krausz Gábor kezében lesznek (Fotó: Instagram)

Krausz Gábor csapata már nem feketében versenyez majd

Mindeközben jó néhány pillanatképet is elcsíphettünk a versenyből, amik között a Séfek Séfe versenyzői természetesen nem jelentek meg, de a három sztárséfet láthattuk, és bizony rajtuk azonnal megakadt a szemfüles nézők szeme. Ugyanis, míg az elmúlt hét évadban Vomberg Frigyes a piros, Krausz Gábor hat éven át a fekete csapatot igazgatta, a tavaly érkező Tischler Petra pedig a zöldek vezéreként menetelt a győzelemig. Most ez teljesen megváltozik. A videóban ugyanis látható, hogy mindegyikük más színű kabátot öltött magára, mint ahogy megszoktuk. A feketék élére most Vomberg Frigyes, a pirosakéra Tischler Petra, míg a zöldekére Krausz Gábor kerül. És ki tudja, a csere talán utóbbinak is szerencsét hoz, és végre megszerezheti az oly régóta áhított győzelmet, amire eddig nem volt példa.