Gyászba borult a Kardashian–Jenner család, fontos embert vesztettek el

Kris Jenner édesanyja, Mary Jo Campbell 91 éves korában meghalt. A hírt Kris Jenner csütörtökön közösségi oldalán osztotta meg, ahol megható sorokkal búcsúzott édesanyjától.

Kris Jenner édesanyja, Mary Jo Campbell társaságában. Az asszony halálát most jelentették be

Fotó: KAMA / NORTHFOTO

Ma búcsút vettünk a gyönyörű anyukámtól, MJ-től

– írta bejegyzésében. A család egyelőre nem közölte a halál okát.

Kris Jenner édesanyja rendszeres szereplője volt a családi valóságshow-knak

Mary Jo Campbell a 2007-ben indult Keeping Up with the Kardashians, valamint később a The Kardashians című műsorban is többször feltűnt. A nézők szókimondó személyisége, humora és tanácsai miatt is kedvelték.

Kris Jenner búcsúüzenetében úgy fogalmazott, hogy édesanyja megtanította a családot a feltétel nélküli szeretetre, a kitartásra és arra, hogy az élet apró örömeit is értékeljék.

Kim Kardashian is megható üzenettel búcsúzott

Mary Jo Campbellnek két gyermeke született: Kris Jenner és Karen Houghton. Karen Houghton 2024 márciusában, 65 éves korában, szívleállás következtében hunyt el.

MJ Kim, Kourtney és Khloé Kardashian, valamint Kendall és Kylie Jenner nagymamája volt. Kim Kardashian közösségi oldalán úgy emlékezett rá, mint „legjobb barátjára”, és felidézte, hogy nagymamája adta első munkahelyét San Diego-i üzletében.

Bejegyzésében azt írta, hogy tőle tanulta meg a kemény munka, az önbizalom és a kitartás jelentőségét, valamint azt, hogy a család mindig az első helyen áll.

A család matriarchájaként emlékeznek rá

Mary Jo Campbell 1934-ben született, és néhány nappal 92. születésnapja előtt hunyt el. A család korábban a The Kardashians egyik epizódjában ünnepelte 90. születésnapját, majd tavaly 91. születésnapja alkalmából is külön családi ünnepséget rendeztek számára.