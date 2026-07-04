Kritikus az állapota: lemondta az összes előadását a Kossuth-díjas operaénekesnő

Rengeteg rajongó aggódott az elmúlt napokban Kolonits Klára Kossuth-és Liszt Ferenc-díjas operaénekesnőért, miután váratlanul lemondta az Operaházba tervezett Traviata előadásait. Maga számolt be róla, hogy kritikus állapotot idézett elő nála egy vírus.

Kolonits Klára: kritikus állapotot idézett elő egy vírus, minden előadását le kellett mondania Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Kolonits Klára: kritikus állapotot idézett elő egy vírus, minden előadását le kellett mondania

Ezt követően árasztották el az aggódó üzentek a Facebook-oldalát, ami érthető, hiszen 2025-ben rosszindulatú nőgyógyászati betegséggel diagnosztizálták az operaénekesnőnél, így sokan azt hitték, most ez állhat a háttérben. Kolonits Klára bejegyzésében ezért hangsúlyozta, nem a tavalyi betegsége miatt maradnak el a mostani előadásai.

A CT-k és vérképek igazolják, hogy ’mindenmentes’ vagyok, ez továbbra is örömhír nekem és azt hiszem, sokaknak, akik aggodalommal követik az egészségem alakulását

– kezdte bejegyzését operaénekesnő.

Kolonits arról beszélt, hogy a júniusi próbák egyikén elkapta a Laryngo-vírust (a gége nyálkahártyájának vírusos fertőzését), ami kritikus állapotot, bevérzést idézett elő. Felépülése pedig kezelőorvosa szerint hetekig is eltart majd.

Minden szövődményt kizárt, így teljes gyógyulás várható, de az egész sorozatot le kellett mondanom.

Elmaradt előadása miatt többen szemrehányó üzeneteket írtak.

Rendkívül ijesztő, ha valakinek úgy megy el a beszédhangja is, hogy nem terhelte a hangadó apparátusát. Természetesen tavalyi betegségem miatti hosszú távú, fenntartó kezelés az immunrendszert is gyengíti, de akkor is megdöbbenve álltak a kezelőorvosaim a jelenség előtt. Azok a rám számító, és most csalódott, esetleg engem megbízhatatlannak tartó színházba járók talán nem is tudják, milyen hatással van a művész szakmai és anyagi létére egy ilyen lemondás. Hiszen ha másfél hónapot intenzíven gyakoroltam, ha részt vettem próbákon, az kvázi kárba vész: az anyagi felelősség csakis engem, a művészt terheli”

– fogalmazott bejegyzésében.