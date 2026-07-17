Gyönyörű szépségkirálynő oldalán tűnt fel Kubatov Gábor – közös fotó került elő

Ismét nagy érdeklődés övezi Kubatov Gábor magánéletét. A Ferencvárosi Torna Club elnöke korábban egy musical premierjén jelent meg egy gyönyörű barna hajú nő társaságában, most pedig már közös fénykép is nyilvánosságra került róluk.

Garami Anett oldalán tűnt fel Kubatov Gábor

Fotó: Tumbász Hédi

Garami Anett oldalán tűnt fel Kubatov Gábor

A szépség pedig nem más, mint Garami Anett, aki 1999-ben elnyerte a Miss Universe Hungary szépségverseny címét.

Kubatov Gábor az elmúlt években tudatosan óvta magánéletét a nyilvánosságtól. Válása után is arról beszélt, hogy családja védelme érdekében nem kíván részleteket megosztani a személyes életéről.

Sosem a nyilvánosság előtt éltem a magánéletemet. Nem magam miatt, hanem a családom védelmében tettem ezt. Valóban elváltam, amire nem vagyok büszke, és most egy nagyon-nagyon nehéz időszakot élek meg. De erről nem szeretnék többet mondani

– nyilatkozta akkoriban a válásáról Kubatov.

A Ferencváros elnökének neve tavaly tavasszal is szerepelt a bulvársajtóban, miután az M4 Sport közvetítésében látható volt, amint átöleli akkori párját, Borzi Vivient, a hazai sztárvilág ismert fotósát. Az a kapcsolat azonban időközben véget ért. A legutóbbi nyilvános szereplések alapján most Garami Anett tűnt fel Kubatov oldalán. Bár egyikük sem nyilatkozott kapcsolatukról, egy közös fotót is megosztottak az Instagramon, ami gyorsan felkeltette a követők figyelmét – írja az nlc.hu.

A lap szerint Garami Anett neve régóta ismert a nyilvánosság előtt, miután 1999-ben megnyerte a Miss Universe Hungary szépségversenyt. A volt szépségkirálynő korábban Benik Balázs autóversenyző felesége volt, házasságukból két gyermek született, kapcsolatuk azonban néhány évvel ezelőtt válással ért véget.

A különválás okáról eltérő állítások jelentek meg. Benik Balázs korábban azt állította, hogy egy harmadik fél megjelenése vezetett a házasságuk felbomlásához, és Balogh Levente nevét is említette. Garami Anett ezzel szemben jogi képviselőjén keresztül azt közölte, hogy bántalmazás miatt döntött a válás mellett.