Kulcsár Edinát sokszor kételyek gyötrik: "Azon gondolkodom, vajon elég jó anya vagyok-e"

Kevés dolog áll közelebb Kulcsár Edina szívéhez, mint a családja. A négyszeres édesanya a mozgalmas hétköznapok mellett is igyekszik minden idejét a gyermekeinek szentelni, most pedig egy olyan élményben volt része, amely örökre emlékezetes marad számára. Edina nemrég egy különleges fotózáson vett részt mind a négy gyermekével. Az elkészült képek láttán azonban olyan érzések törtek fel benne, amelyekre ő maga sem számított: amikor megkapta a végeredményt, könnyekben tört ki.

Kulcsár Edina őszinte vallomást tett az anyaságról (Fotó: MW)

Kulcsár Edina családi képeket készíttetett

Nem is csoda, hiszen Kulcsár Edina gyerekeivel készült képeiből árad a szeretet, az összetartozás és az a különleges kötelék, amely összefűzi az édesanyát a gyermekeivel. A képeken a kicsik felszabadultan mosolyognak, bújnak az édesanyjukhoz, a pillanatok pedig annyira természetesek és őszinték, hogy szinte életre kelnek. A gyerekek egytől egyig tündériek, Edina pedig sugárzik a boldogságtól mellettük. Az egykori szépségkirálynő a megható fotók mellé szívből jövő gondolatokat is megosztott követőivel, amelyekből kiderül, hogy anyaként őt is ugyanazok a kételyek gyötrik, mint oly sok édesanyát.

Ma, amikor megkaptam ezeket a képeket, sírtam. Miközben néztem őket, rájöttem valamire. Sokszor teljesen másként élem meg a mindennapokat. Elfáradok, kételkedem magamban, azon gondolkodom, vajon elég jó anya vagyok-e, elég figyelmet adok-e nekik, meg úgy egyáltalán elég vagyok-e… ?!

„Aztán megláttam ezeket a fotókat, és hirtelen nem azt láttam, amit a fejemben sokszor elképzelek. Lehet, hogy nem mindig az a valóság, amit belül érzünk. Lehet, hogy a valóság sokkal szebb annál. A gyermekeimet így látni magam mellett… ezt az érzést nem lehet szavakba önteni” – írta Kulcsár Edina Instagram-oldalára.

Kulcsár Edina és G.w.M számára is a család az első (Fotó: MW)

Kulcsár Edina lányai és fiai nagyot nőttek

A négyszeres édesanya az utóbbi időszakban többször is beszélt arról, hogy számára a gyermekei jelentik a legnagyobb boldogságot. Bár a mindennapok sok kihívást tartogatnak, ezek a képek emlékeztették arra, hogy néha érdemes kívülről is ránézni az életére. Mert miközben ő sokszor azon aggódik, vajon eleget ad-e a gyermekeinek, a fotók egy egészen más történetet mesélnek el: egy szeretettel, biztonsággal és boldog pillanatokkal teli család történetét.