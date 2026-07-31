Kiderült, Kulcsár Edina és G.w.M kapcsolatát mi nehezítette meg a kezdetekkor

Kulcsár Edina és Varga Márk, művésznevén G.w.M szerelme a mai napig az egyik legtöbbet emlegetett kapcsolat a hazai sztárvilágban. Bár ma már boldog családként élnek, közös gyermekeiket nevelik, és nemrég úgy döntöttek, hogy templomi szertartás keretében is szeretnék kimondani a boldogító igent, a kezdet korántsem volt olyan idilli, mint amilyennek sokan gondolják. Most a TikTokon bukkant fel egy interjú, amelyben Kulcsár Edina és G.w.M a kapcsolatuk első szakaszáról beszéltek.

Kulcsár Edina és G.w.M már több mint 3 éve boldog házasságban élnek (Fotó: Instagram)

Ezeken ment keresztül Kulcsár Edina

A páros nemrég ismét bebizonyította, hogy kapcsolatuk erősebb, mint valaha. Ahogy arról a Bors is beszámolt, G.w.M idén nyáron újra megkérte Kulcsár Edina kezét, ezzel ismét megerősítve fogadalmát a családja mellett. A Creator Tv által készített interjúban az egykori szépségkirálynő viszont arról mesélt, hogy életének egyik legnehezebb időszaka volt kapcsolatuk kezdete. Az interneten nap mint nap újabb és újabb történetek jelentek meg róluk, amelyek lelkileg teljesen felőrölték.

Voltak nehéz napjaim. Volt olyan, hogy nem tudtam elindulni a két gyerekkel az óvodába mert annyira sírtam, hogy nem tudtam magamat összeszedni.

Az egykori szépségkirálynő szerint nemcsak a folyamatos kritikák voltak megterhelők, hanem az is, hogy minden reggel attól félt, milyen újabb történeteket találnak ki róluk az interneten.