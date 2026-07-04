Kulcsár Edinát megtörték a bántó vádak, de most kiállt magáért

Kulcsár Edina az elmúlt hónapokban látványos életmódváltásba kezdett, és rendszeresen megmutatta követőinek, hogyan dolgozik azért, hogy újra a legjobb formájába kerüljön. Bár rengetegen elismerik a kitartását, akadnak olyanok is, akik szerint nem az edzésnek és a tudatos táplálkozásnak köszönheti az alakját. Az egykori szépségkirálynő most őszintén elárulta, hogy ezek a bántó megjegyzések sokkal jobban megviselték, mint azt sokan gondolnák. Edina elmondása szerint mindig is fontos volt számára a hitelesség, ezért különösen fáj neki, amikor azzal vádolják, hogy nem mond igazat, vagy meg akarja téveszteni az embereket.

Kulcsár Edina és G.w.M rengeteg kilótól szabadultak meg (Fotó: MW Bulvár)

Kulcsár Edina életmódváltása teljesen új lendületet adott

A négygyermekes édesanya februárban esett át hasplasztikán. Most azonban bevallotta, hogy az elmúlt hónapokban ugyan nem hagyta abba az edzéseket, de az étkezésére már kevésbé figyelt oda, ennek pedig gyorsan meg is lett az eredménye. Úgy érzi, ezzel most éppen azt tudja bizonyítani, amit korábban is állított: az edzés önmagában nem elég, az életmód minden elemének összhangban kell lennie.

„Megmondom őszintén, hogy hiába vádoltak egyesek alaptalanul, hogy a hasplasztikától néztem ki jól, nem pedig az edzésektől vagy a helyes táplálkozástól, azért megérintett… Rosszul viselem, ha azt feltételezik rólam, hogy valótlan dolgot állítok, vagy hogy én bárkit is be akarok csapni” – fogalmazta meg érzéseit a közösségi oldalán.

Az történt, hogy habár edzeni edzettem, de az étkezésemre már kevésbé figyeltem és így felszaladt rám pár kiló. Ezzel a jelenlegi állapottal is szeretném azt bizonyítani, hogy én, ha nem figyelek oda és nincs nálam összhangban a helyes táplálkozás és az edzés, akkor bizony gyorsan változnak a dolgok.

Kulcsár Edina negyedik gyereke kétéves lesz idén (Fotó: MW Bulvár)

„Habár szent meggyőződésem, hogy akik a hasplasztikámra hivatkoztak, azok ezt valójában csak egy jó kifogásnak gondolták, amivel saját magukat nyugtatták, azért kíváncsian várom, hogy ha ismét sikerrel járok, utána mi lesz az, amivel megpróbálják megkérdőjelezni a hitelességem. Szeretném ezt a példát arra használni, hogy megmutassam mindenkinek, hogy nem kell másokra ujjal mutogatni, mert az semmin sem változtat. Csak csinálni kell és kész!” – fejezte be gondolatait.