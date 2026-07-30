Dráma a rendelőben: Kulcsár Edina az utolsó pillanatban, a plasztikai sebésznél mondta le a műtétet!

Az egykori szépségkirálynő, a négygyermekes édesanya Kulcsár Edina mindig is közvetlen kapcsolatot ápolt a követőivel a közösségi médiában. Nemrégiben Instagramon értekezett a plasztikai beavatkozásairól, a bokszról és a család bővítéséről. G.w.M, azaz Varga Márk felesége nem tért ki a válaszok elől, kendőzetlenül mesélt a legfrissebb döntéseiről, amelyek alaposan átrendezhetik a mindennapjait.

Kulcsár Edina Instagramon tárulkozott ki a családbővítési tervekről (Fotó: Origo)

Kulcsár Edina mellplasztikája ezért maradt el

A legmeghökkentőbb beismerés kétségkívül a külsejét érintő tervezett beavatkozásokkal kapcsolatos, ugyanis a sztáranyuka közvetlenül a műtét előtt gondolta meg magát az orvosi rendelőben. A követők közül sokan tudakolták, hogy a hasplasztikája mellett miért nem végeztette el a mellműtétet is, hiszen a kettőt gyakran egyszerre kérik a páciensek. Edina elárulta, hogy bár több, mint egy évtizede foglalkoztatja a gondolat, most végleg visszakozott:

Volt róla szó, de nem vállaltam be, de így utólag már tudom, hogy nem is voltam biztos abban, hogy egyáltalán meg akarom-e csináltatni. Szerintem több, mint 10 éve gondolkozom rajta. Egyszer már volt is időpontom műtétre, de várandós lettem. Most pedig, amikor a hasammal visszamentem a dokihoz, megbeszéltük, hogy egyeztetünk egy műtéti időpontot, de végül ott helyben lemondtam róla

– részletezte a döntés hátterét a modell.

A végső lökést a plasztikai sebész szavai adták meg neki: „Azt kérdezte, hogy a hasamra azonnal tudtam a választ, hogy akarom? Mondom igen! És a cicire? Mondom, arra nem tudom úgy rámondani, hogy igen. Azt mondta, hogy akkor itt is a válasz. És rájöttem, hogy igaza van” – vallotta be Edina.