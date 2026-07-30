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Kulcsár Edina

Dráma a rendelőben: Kulcsár Edina az utolsó pillanatban, a plasztikai sebésznél mondta le a műtétet!

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Megdöbbentő döntést hozott az orvosi rendelőben a sztáranyuka. Kulcsár Edina a meghiúsult műtét mellett a bokszkarrierje hátteréről és az újabb közös baba dilemmájáról is őszintén kitálalt.
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Kulcsár Edinabokszmellplasztika

Az egykori szépségkirálynő, a négygyermekes édesanya Kulcsár Edina mindig is közvetlen kapcsolatot ápolt a követőivel a közösségi médiában. Nemrégiben Instagramon értekezett a plasztikai beavatkozásairól, a bokszról és a család bővítéséről. G.w.M, azaz Varga Márk felesége nem tért ki a válaszok elől, kendőzetlenül mesélt a legfrissebb döntéseiről, amelyek alaposan átrendezhetik a mindennapjait.

Kulcsár Edina őszintén vallott a családbővítésről.
Kulcsár Edina Instagramon tárulkozott ki a családbővítési tervekről (Fotó: Origo)

Kulcsár Edina mellplasztikája ezért maradt el

A legmeghökkentőbb beismerés kétségkívül a külsejét érintő tervezett beavatkozásokkal kapcsolatos, ugyanis a sztáranyuka közvetlenül a műtét előtt gondolta meg magát az orvosi rendelőben. A követők közül sokan tudakolták, hogy a hasplasztikája mellett miért nem végeztette el a mellműtétet is, hiszen a kettőt gyakran egyszerre kérik a páciensek. Edina elárulta, hogy bár több, mint egy évtizede foglalkoztatja a gondolat, most végleg visszakozott: 

Volt róla szó, de nem vállaltam be, de így utólag már tudom, hogy nem is voltam biztos abban, hogy egyáltalán meg akarom-e csináltatni. Szerintem több, mint 10 éve gondolkozom rajta. Egyszer már volt is időpontom műtétre, de várandós lettem. Most pedig, amikor a hasammal visszamentem a dokihoz, megbeszéltük, hogy egyeztetünk egy műtéti időpontot, de végül ott helyben lemondtam róla

 – részletezte a döntés hátterét a modell. 

A végső lökést a plasztikai sebész szavai adták meg neki: „Azt kérdezte, hogy a hasamra azonnal tudtam a választ, hogy akarom? Mondom igen! És a cicire? Mondom, arra nem tudom úgy rámondani, hogy igen. Azt mondta, hogy akkor itt is a válasz. És rájöttem, hogy igaza van” – vallotta be Edina.

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Nincs ideje a bokszra

Edina tavaly megmutatta, milyen jól kesztyűzik, így nem csoda, hogy a sztárboxos múltja is szóba került:  „Vegyes érzések vannak bennem. Igen is, meg nem is. Nagyon nehéz időszak volt ez nekem és nyilván nem „csak” egy átlagos bokszról volt szó, hanem egy komoly versenyfelkészülésről, ami nemcsak a bokszból állt. Rengeteget edzettem otthon is, mert a technikán túl, kellett erőnléti edzés is, meg persze az állóképességemet is növelni kellett.” Bár a ringben imádott küzdeni, a gyerekek mellett a tréningek megszervezése kész logisztikai feladványnak bizonyult: „A gyerekek mellett hatalmas munka volt minden egyes edzés akár teremben, akár itthon és miattuk kétes érzéseim vannak. Egyébként persze! Szerettem a bokszot, és szerintem ez a ringben is látszódott, de jobban szeretem az itthoni edzéseket, mert így velük lehetek közben” – tette hozzá.

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A legnagyobb kérdés azonban mégis az, hogy a jelenleg is népes mozaikcsalád bővülhet-e a jövőben újabb aprósággal. Edina nem adott határozott nemet, helyette teljesen őszintén elmondta, mit érez.: 

Ez egy örök dilemma! De bárhogy is lesz, az biztos hogy Isten nagyon szeret minket, hogy ennyi csodálatos gyermekkel áldott meg minket!

 – zárta rövidre a témát a híresség, egyértelművé téve, hogy ha érkezik még kistestvér, ha nem, ők már most is teljes boldogságban élnek.

 

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