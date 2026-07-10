Most érkezett: körözi a rendőrség Kunu Márió exét

Nehéz követni Kunu Márió magánéletének alakulását: a mulatós sztár a válását követően kezdett kapcsolatba Czakó Emíliával, avagy Kávétejszínnel, majd ezután többször szakítottak, csak hogy utána ismét összejöttek. Jelenleg úgy fest, végleg lezárták a viszonyukat. A 20 éves lány élete azonban így sem zajlik békés mederben, nemrég ugyanis feltűnt a rendőrség körözési listáján - vette észre a Blikk.

Körözi a rendőrség Kunu Márió exét / Fotó: Mario / YouTube / Képkivágás

Körözi a rendőrség Kunu Márió exét

A police.hu szerint a körözést tegnap, azaz július 9-én rendelték el, valamint az is kiderült, hogy Kávétejszín ellen kábítószer birtoklása miatt adtak ki elfogatóparancsot.

Kunu Márió ellen egyébként az elmúlt években nem egyszer adtak már ki elfogatóparancsot. Januárban garázdaság miatt keresték, de kábítószer birtoklásáért és zaklatásért is körözte őt a rendőrség, egyszer pedig majdnem rács mögött végezte.

Felfüggesztett börtönbüntetést és pénzbírságot kaptam, 1 millió 200 ezer forintot kellett volna négy hónap alatt befizetnem. Az első két csekket fel is adtam, de utána elköltöztem, nem jöttek a levelek, ezért elfeledkeztem róla. Tudom, hogy én voltam figyelmetlen, hogy nem jártam utána. Nem is foglalkoztam ezzel, egészen múlt hétig, amikor valaki felhívott, hogy azonnal be kell fizetnem a pénzt, majd pénteken már kint voltam a körözési listán

- árulta el akkor az énekes.