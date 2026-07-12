Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
támadás

Lakatos Brendon utcai támadás és rablás áldozata lett

16 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Vérző homlokkal és szakadt ruhában jelentkezett be Lakatos Brendon, aki szerint egy hétfős társaság támadt rá az utcán. A TikTok-sztár azt állítja, kirabolták, és a nyakláncát is letépték.
Link másolása
Vágólapra másolva!
támadássérülésrablás

Súlyos támadásról számolt be közösségi oldalán Lakatos Brendon. A TikTok-sztár egy videóban állította, hogy heten támadtak rá az utcán, kirabolták, és letépték a nyakláncát.

Megtámadták Lakatos Brendont.
Megtámadták Lakatos Brendont. Fotó: Origo

Heten jöttetek rám, kiszakítottátok a nyakláncomat, csináltatok egy rablást. Legyetek szerencsések! 

– üzente a videóban a feltételezett elkövetőknek.

 

Kirabolták és megtámadták Lakatos Brendont

A nemrég a börtönből szabadult tartalomgyártó azt állította, hogy a jelentős túlerő ellenére sem tudták legyőzni, ugyanakkor a felvételen jól láthatóak a sérülései. Homlokán vérző seb látható, az ökle is megsérült.

Lakatos Brendon nem árulta el, hogy pontosan mikor és hol történt a támadás, ahogy azt sem, kik lehettek az elkövetők. Egyelőre az sem ismert, hogy tett-e feljelentést az ügyben, vagy indult-e rendőrségi eljárás.

A történtekről készült videót saját közösségi oldalán osztotta meg, amely IDE kattintva érhető el.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!