Lakatos Brendon utcai támadás és rablás áldozata lett

Súlyos támadásról számolt be közösségi oldalán Lakatos Brendon. A TikTok-sztár egy videóban állította, hogy heten támadtak rá az utcán, kirabolták, és letépték a nyakláncát.

Megtámadták Lakatos Brendont. Fotó: Origo

Heten jöttetek rám, kiszakítottátok a nyakláncomat, csináltatok egy rablást. Legyetek szerencsések!

– üzente a videóban a feltételezett elkövetőknek.

Kirabolták és megtámadták Lakatos Brendont

A nemrég a börtönből szabadult tartalomgyártó azt állította, hogy a jelentős túlerő ellenére sem tudták legyőzni, ugyanakkor a felvételen jól láthatóak a sérülései. Homlokán vérző seb látható, az ökle is megsérült.

Lakatos Brendon nem árulta el, hogy pontosan mikor és hol történt a támadás, ahogy azt sem, kik lehettek az elkövetők. Egyelőre az sem ismert, hogy tett-e feljelentést az ügyben, vagy indult-e rendőrségi eljárás.

A történtekről készült videót saját közösségi oldalán osztotta meg, amely IDE kattintva érhető el.