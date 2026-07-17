„Anya, könyörgöm, fejezd be!” – Kőkeményen kiosztotta a kisfia Lékai-Kiss Ramónát

Ősszel tér vissza a TV2 képernyőjére a legendás tehetségkutató, a Megasztár kilencedik évada, amelynek izgalmas kulisszái mögé az Origo stábja is exkluzív betekintést nyerhetett. A műsor forgatásán sikerült elcsípnünk a show egyik műsorvezetőjét, Ramit, aki Ördög Nórával közösen vezeti majd az idei Megasztárt. A mindig vibráló, pörgős és mosolygós tévésről elsőre a gondtalan, laza életérzés juthat eszünkbe, ám a felszín mögött ő is egy mélyen érző, olykor belső szorongásokkal küzdő édesanya. Lékai-Kiss Ramóna meglepő őszinteséggel mesélt nekünk arról a belső feszültségről, ami teljesen átírta a mindennapjait, mióta szülővé vált. Bár ma már igyekszik sokkal lazábban venni az akadályokat, bevallotta, hogy a gyermeknevelés terén bizony komoly kihívásokkal kellett szembenéznie a saját belső félelmei miatt.

Lékai-Kiss Ramóna gyereke egyszer durván kiosztotta a Megasztár műsorvezetőjét (Fotó: MW)

Lékai-Kiss Ramóna az anyaság nehézségeiről vallott

A csinos műsorvezető lapunknak árulta el először, hogy korábban egyáltalán nem gondolta volna magáról, de az anyaság megjelenésével igazi „paramamivá” változott. Ez a féltés nála ráadásul egészen extrém méreteket öltött a kezdeti időszakban, ami az egész család mindennapjait megnehezítette.

A férjem például fél évig nem is utazhatott egyedül a kocsiban a gyermekünkkel. Csak úgy indulhattak útnak, ha beült melléjük még valaki a hátsó ülésre, hogy figyelje Noét, emelkedik-e a mellkasa, és biztosan veszi-e a levegőt

– idézte fel a kezdeti nehézségeket. A fordulatot végül nem egy külső segítség vagy szakember hozta el, hanem maga a kisfia, aki egy ponton megelégelte az anyai túlféltést, és váratlanul kőkemény tükröt tartott imádott édesanyja elé.

„Anya, könyörgöm, fejezd be”

„Körülbelül egy évvel ezelőtt történt, amikor a hatéves Noé rám nézett, és azt mondta: ’Anya, könyörgöm, fejezd be, és ne aggódj, nem lesz semmi baj!’ Ez egy komoly szembenézés volt” – vallotta be töredelmesen Ramóna, majd így folytatta gondolatait: „Azonnal egymillió kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy vajon a túlaggódásommal nem rontok-e el valamit.”

Odafigyel magára

Bár a 41 éves színész-műsorvezető azóta sokat fejlődött, saját elmondása szerint legbelül megmaradt annak a hebrencs lánynak, aki korábban volt. Imádja a hasát, igazi hedonista, így a szigorú korlátozásokat nehezen viselné el az életében: „Igaz, épp most toltam be egy brownie-t, ennek ellenére igyekszem odafigyelni magamra és az egészséges táplálkozásra, mert szeretném megérni az unokáimat is. Alapvetően hiszek abban, hogy bármit ehetünk, csak mértékkel” – zárta Lékai-Kiss Ramóna.