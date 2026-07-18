Lékai-Kiss Ramóna kitálalt Ördög Nóráról: erre nem számítottunk

A hazai televíziózás két meghatározó női arca idén ősszel történelmi pillanatra készül, hiszen együtt vezetik majd a TV2 Megasztár kilencedik évadát. Lékai-Kiss Ramóna karrierjét kamaszlány kora óta kísérheti figyelemmel a nagyközönség, az az ív pedig, amit az elmúlt évtizedekben leírt, páratlan a hazai média világában. Kulisszák mögötti interjúnkban most őszintén vallott arról, hogy maradtak még benne szakmai hiányérzetek, és azt sem hallgatta el, milyen valójában a közös munka Ördög Nórával.

Lékai-Kiss Ramóna megasztáros kulisszatitkokba avatott be minket (Fotó: MW Bulvár)

Lékai-Kiss Ramóna nagy utat tett meg a Megasztárig

Lékai-Kiss Ramóna karrierje mesébe illő, ám saját bevallása szerint még nem ért a csúcsra. Úgy érzi, a fejlődésnek sosem szabad megállnia, és mindig kellenek az újabb célok: „Abszolút maradtak még kiaknázatlan területek. Szerintem addig jó, amíg az ember úgy érzi, van még mit csinálni és van hova fejlődni” – mesélte Ramóna, majd hozzátette:

Bár szerepeltem már mozifilmben, egy igazi nagyjátékfilm még mindig vágyam. Az élet eddig úgy hozta, hogy a napi sorozatok vagy a show-műsorok miatt kivitelezhetetlen lett volna egy ilyen felkérés elfogadása, így ez még várat magára

– magyarázta.

Hamar rájött, hogy a közgáz nem az ő világa

A műsorvezető elárulta, hogy a szórakoztatás iránti vágya már gyerekkorában megmutatkozott, a közgázon pedig hamar rájött, hogy a számok világa egyáltalán nem az övé. „Ez már akkor kiderült, amikor dezodoros üveggel álltam a tükör előtt és próbáltam szöveget mondani vagy énekelni. A suliban is a humán tárgyak álltak közel hozzám, tagja voltam a színjátszó körnek, sőt, rendeztem is. Tipikus minden lében kanál voltam”– fejtette ki.

Két dudás egy csárdában?

A legnagyobb kérdés persze az, hogyan működik a kémia a képernyőn két ennyire domináns egyéniség között. Ramóna nem rejtette véka alá, hogy hatalmas köztük a kontraszt. Míg Nóra a precíz, fegyelmezett, igazi szabálykövető koordinátor szerepét tölti be, addig Ramóna laza, spontán energiát hoz a stúdióba. Ennek ellenére jól működik közöttük az összhang.

Lékai-Kiss Ramóna és Ördög Nóra ismeretsége régre vezethető vissza (Fotó: Bors)

Ezt gondolja Ördög Nóráról

„Nóri és én alapjaiban különbözünk, ő egy szabálykövető, tüchtig nő, én pedig mellette a kis őrült másodszülött vagyok, aki felül a motorra és hátul üvölt, hogy Nóri, indulás!” – jellemezte kapcsolatukat Ramóna majd hozzátette: „Akkor működik jól két műsorvezető, ha két külön dolgot képviselnek, de tudnak egymásból építkezni - ez nálunk éppen így van. Bár sokszor egyetértünk, amikor nem, akkor mindketten durván beleállunk. Ebből a szempontból is lesznek érdekességek a Megasztárban.”