Lengyel Johanna összeroppan a teljesítménykényszer alatt: „Elszaladnék ettől az egésztől”

Lengyel Johanna Megasztáros győzelme után szinte azonnal A Nagy Duett 2026-os évadában találta magát, ahol két hónapon át keményen készültek hétről hétre ifj. Schobert Norbival. Persze a munkának meglett az eredménye, hiszen megnyerték a műsort, de tény, hogy az ezzel járó kötelezettségek mellett nem sok ideje jutott a pihenésre. Lengyel Johanna új dalának megjelenése kapcsán most őszintén vallott a folyamatos munkával járó kiégésről.

Lengyel Johanna dalokat ír, koncertezik és műsorokban szerepel, így nem sok nyugodt pillanata van, ami lelkileg egyre jobban megviseli (Fotó: Máté Krisztián)

Lengyel Johanna Red light című dala a napokban jelent meg, amihez az eredeti angol mellett most először magyar nyelvű dalszöveg is készül. Ennek kapcsán az énekesnő arról mesélt lapunknak, hogy mennyire komoly gondot jelenthet ebben a szakmában a kiégés.

„Jelenleg a szóló karrieremre koncentrálok, mert azzal is épp elég dolog van most, úgyhogy szépen építgetem, írom a dalokat, de közben mindig történik valami, úgyhogy nem unatkozom. Nem is tudom, hogy erre még rá tudnék-e vállalni bármi mást. Nyáron szerencsére lesznek koncertjeim, de nincs tele a naptár, amit nem is bánok, mert tulajdonképpen a Megasztár óta nem igazán volt időm pihenni” – kezdte Johanna őszintén.

Iszonyatosan kiégtem, azt pedig nem sejtettem, hogy mindez ennyiszer megismétlődhet. Úgyhogy vannak küzdelmes napok, amikor nagyon nehéz összeszedni magam és haladni. Sok minden van egyszerre, ha ezt elengedném, még nagyobb káoszban találnám magam. Próbálom tűrni, okosan beosztani a napokat, hogy néha tudjak pihenni, de nem könnyű. Vannak olyan nehéz napok, amikor elszaladnék ettől az egésztől

– vallotta be.

Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr. a maximalizmusuknak köszönhetően megnyerték A Nagy Duett 8. évadát (Fotó: MW Bulvár)

Lengyel Johanna fellépései és dalai mellett keveset tud pihenni

Az énekesnő szerint sajnos erre a helyzetre csak az jelentene megoldást, ha egy kis időre teljesen ki tudna szakadni ebből a világból.

„Ezen csak a szünetelés segítene, ha pihennék, de nem hallgatok zenét, nem foglalkozom olyasmivel, ami ehhez kapcsolódik, és megpróbálok valami tevékenységet találni, ami nem a munkámhoz kötődik. Szóval, ez a kiszakadás jó tud lenni ilyenkor, de valószínűleg ez csak majd pár év múlva valósulhat meg hosszabban, addig pedig maradnak ezek a lopott napok” – fejtette ki.