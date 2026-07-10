Leonardo DiCaprio így romantikázott fiatalabb szerelmével: egyre komolyabb a kapcsolatuk

Leonardo DiCaprio hosszú évek óta Hollywood egyik legtitokzatosabb sztárja, aki a magánéletét következetesen igyekszik távol tartani a nyilvánosságtól. Éppen ezért minden közös megjelenése hatalmas figyelmet kap, főleg mióta az olasz szupermodellel, Vittoria Cerettivel alkot egy párt. Most ismét sikerült őket lefotózni, méghozzá New York szívében, egy nem is akármilyen szituációban!

Leonardo DiCaprio barátnője az olasz szupermodell Vittoria Ceretti (Fotó: VALERIE MACON/AFP)

Így bukott le Leonardo DiCaprio

A szerelmesek egy kellemes nyári napon pattantak biciklire, és láthatóan felszabadultan élvezték a városi tekerést. Az 52 éves Oscar-díjas színész ezúttal is a rá jellemző visszafogott stílust választotta: baseballsapkában, pólóban, és sportcipőben kerekezett, hasonlóan Leonardo DiCaprio párja, a 28 éves Vittoria Ceretti is a laza stílust választotta. A páros szemmel láthatóan nem akart feltűnést kelteni, mégis pillanatok alatt a fotósok célkeresztjébe kerültek.

Leonardo DiCaprio és Vittoria Ceretti boldogan bicikliznek New Yorkban (Fotó: Northfoto/TIDNY-106)

A sztárpár kapcsolata már 2023 nyarán kezdődött, de sokáig egyikük sem beszélt róla nyilvánosan. Ritkán osztanak meg közös pillanatokat, nem posztolnak egymásról a közösségi médiában, és vörös szőnyeges bevonulásból is alig akad. Pedig az elmúlt hónapokban egyre többször jelentek meg együtt rangos eseményeken. Az Oscar-gálán ugyan nem vonultak végig közösen a vörös szőnyegen, de a díjátadón egymás mellett foglaltak helyet.

Vittoria Ceretti és Leonardo DiCaprio is ott voltak a 2026-os Oscar-gálán (Forrás: Getty Images)

DiCaprio egyébként korábban már sok kritikát kapott azzal kapcsolatban, hogy jóval fiatalabb barátnőket választ, és egy idő után el is hagyja őket. Most azonban egy elég csendes és kiegyensúlyozott kapcsolatról lehet szó, amit félt a sármos színész. Vittoria Ceretti mindeközben saját jogán is a divatvilág egyik legnagyobb sztárja lett. A világ legismertebb divatházainak kifutóin szerepel, a Vogue címlapjain rendszeresen feltűnik, és az egyik legkeresettebb olasz modellként tartják számon. Korábban azonban azt is elárulta, nem szereti, amikor kizárólag Leonardo DiCaprio barátnőjeként emlegetik. Úgy fogalmazott, hogy szeretné, ha az emberek a saját munkája alapján ismernék el, hiszen évekkel a kapcsolatuk előtt már komoly nemzetközi karriert épített fel.