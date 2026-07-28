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Lengyel Johanna

Világsztár babonázta meg a Megasztár győztesét: kiderült, mit művelt Lewis Hamilton a magyar énekesnővel

30 perce
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Óriási elismerést kapott a vasárnapi Forma–1-es Magyar Nagydíj rajtja előtt a 2025-ös Megasztár győztese, aki a Hungaroringen énekelhette el a Himnuszt. A produkció után Lewis Hamilton is személyesen üzent a fiatal énekesnőnek, Lengyel Johannának.
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Lengyel Johannaforma-1Lewis HamiltonHimnusz

Felfoghatatlan és szürreális élményként írta le a vasárnapi Forma-1-es Magyar Nagydíjat Lengyel Johanna, a Megasztár győztese. A fiatal énekesnő kapta ugyanis azt a megtisztelő és hatalmas felelősséggel járó feladatot, hogy a száguldó cirkusz hazai futamának rajtja előtt elénekelje a magyar Himnuszt a Hungaroringen. Bár Johanna számára korábban teljesen idegen volt a közeg, a nap végére nemcsak otthonosan mozgott a paddockban, de egy életre szóló élménnyel és Lewis Hamilton elismerésével gazdagodott.

Lengyel Johanna éneklése még Lewis Hamiltont is lenyűgözte.
Lengyel Johanna Forma 1-es produkciójával még Lewis Hamilton is elégedett volt (Fotó: Bors)

Lengyel Johanna Himnusza után mindenki tapsolt: még Lewis Hamilton is

Johanna utólag visszagondolva is alig hiszi el a vele történteket: „Nagyon szürreális élmény volt, olyan, mintha meg sem történt volna, de azért megtörtént...” Bár korábban távol állt tőle a száguldó cirkusz, a Hungaroring hangulata azonnal magával ragadta: „Nem vagyok rajongó, de bátran kijelenthetem, hogy éreztem egy kis fangirl rajongást, olyan varázsa van a paddocknak. Látni azt, ahogy készülődnek a garázsban” – mesélte a kulisszák mögötti élményeiről.

Aztán eljött a nagy pillanat, a hatalmas tömeg és a feszültség ellenére is igyekezett a maximumot nyújtani, bár a szívverése jócskán felgyorsult: „Amikor ott álltam és énekeltem a Himnuszt, felfoghatatlan volt. Szerintem sohasem izgultam ennyire fellépésen, egészen új tapasztalás volt. Iszonyatosan élveztem ennek ellenére” – emlékezett vissza a produkció perceire.

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Örökre vele marad az élmény

A feszültség azonban azonnal elszállt, amikor az aszfaltcsík egyik legnagyobb legendája fejezte ki az elismerését:

 Az első dolog az volt, miután elénekeltem a Himnuszt, hogy Lewis Hamilton elsétált előttem, és mutatta, hogy ez nagyon jó volt

 – mesélte az énekesnő, akit ezt követően újabb hatalmas meglepetés ért: „Mentünk vissza, már ott álltak az autók a rajtnál, közöttük mentünk, minden pilótának köszöntem. Volt egy kis interakció mindenkivel. Ez egy olyan élmény volt, ami örökre velem marad” – tette hozzá Johanna, akinek a Forma–1 világa bár teljesen idegen volt, a nap végére mégis ismerőssé vált.

Az ifjú tehetség azt is elárulta, hogy a rengeteg impulzus teljesen kizárta a mindennapi gondokat, és egy egészen különleges mentális állapotba került a Hungaroringen: „Annyi újdonság ért, hogy aznap végig flowban voltam, nem tudta elterelni a gondolataimat a stressz, a saját életem” – zárta a gondolatait.

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