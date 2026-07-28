Világsztár babonázta meg a Megasztár győztesét: kiderült, mit művelt Lewis Hamilton a magyar énekesnővel

Felfoghatatlan és szürreális élményként írta le a vasárnapi Forma-1-es Magyar Nagydíjat Lengyel Johanna, a Megasztár győztese. A fiatal énekesnő kapta ugyanis azt a megtisztelő és hatalmas felelősséggel járó feladatot, hogy a száguldó cirkusz hazai futamának rajtja előtt elénekelje a magyar Himnuszt a Hungaroringen. Bár Johanna számára korábban teljesen idegen volt a közeg, a nap végére nemcsak otthonosan mozgott a paddockban, de egy életre szóló élménnyel és Lewis Hamilton elismerésével gazdagodott.

Lengyel Johanna Forma 1-es produkciójával még Lewis Hamilton is elégedett volt (Fotó: Bors)

Lengyel Johanna Himnusza után mindenki tapsolt: még Lewis Hamilton is

Johanna utólag visszagondolva is alig hiszi el a vele történteket: „Nagyon szürreális élmény volt, olyan, mintha meg sem történt volna, de azért megtörtént...” Bár korábban távol állt tőle a száguldó cirkusz, a Hungaroring hangulata azonnal magával ragadta: „Nem vagyok rajongó, de bátran kijelenthetem, hogy éreztem egy kis fangirl rajongást, olyan varázsa van a paddocknak. Látni azt, ahogy készülődnek a garázsban” – mesélte a kulisszák mögötti élményeiről.

Aztán eljött a nagy pillanat, a hatalmas tömeg és a feszültség ellenére is igyekezett a maximumot nyújtani, bár a szívverése jócskán felgyorsult: „Amikor ott álltam és énekeltem a Himnuszt, felfoghatatlan volt. Szerintem sohasem izgultam ennyire fellépésen, egészen új tapasztalás volt. Iszonyatosan élveztem ennek ellenére” – emlékezett vissza a produkció perceire.