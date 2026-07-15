Liptai Claudia 53 éves lett: sikerek, újrakezdések és tragédiák kísérték az ország egyik legismertebb műsorvezetőjének életét

Liptai Claudia 1973. július 15-én született Budapesten, Liptai Klaudia Katalin néven. Saját bevallása szerint eleven kislány volt nagy igazságérzettel, nem egyszer ököllel védte meg az igazát. Az általános iskola után a Kaffka Margit Gimnázium képzőművészeti szakán tanult tovább, de gyakran lógott az iskolából, így tehetsége ellenére 1988-ban kirúgták. Esti tagozaton szerezte meg az érettségijét, miközben 1989 és 1993 között tenyérjóslásból tartotta fenn magát – írja a Bors.
Az érettségi után Gór Nagy Mária Színitanodájában tanult, majd 1993-ban felvételt nyert a Színház- és Filmművészeti Főiskolára. Már hallgatóként a Vígszínház társulatának tagja lett, ahol több emlékezetes szerepet is eljátszott – írja a PORT.hu.
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A kilencvenes években a televíziózás mellett színészként is egyre ismertebb lett. Már a főiskolai évei alatt szerepet kapott az egyik legnépszerűbb magyar sorozatban, a Szomszédokban, ahol 1993 és 1999 között Claudiát alakította. A teleregény az első nagy televíziós ismertséget hozta számára. Később több más televíziós produkcióban is szerepelt. Látható volt többek között a Pasik!, az Érzékek iskolája, a TV a város szélén és Az öt zsaru című sorozatokban is, miközben a színházi munkáit sem hagyta abba. Színésznőként ekkor még elsősorban a drámai és komikus szerepekben bizonyíthatta tehetségét, mielőtt végleg a televíziós műsorvezetés vált volna pályája egyik meghatározó területévé – írja a Médiapédia.
A sorozatszerepek után a nézők egyre inkább műsorvezetőként kezdték megismerni. A TV2-höz igazolt, ahol 2002-ben elindult a Claudia Show című beszélgetős műsora, ami rövid idő alatt népszerű lett,
Liptai Claudia pedig a csatorna egyik legismertebb és legkeresettebb televíziós arcává vált.
Nevéhez további számos sikeres televíziós produkció kötődik. A Big Brother, a Mokka, a Megasztár, A Nagy Duett, a Sztárban Sztár, a Séfek Séfe és a Dancing with the Stars egyaránt azok közé a műsorok közé tartoznak, amelyekben műsorvezetőként vagy zsűritagként is láthatta a közönség.
A televízió mellett a színházat sem hagyta maga mögött. Az évek során olyan darabokban szerepelt, mint a Black Comedy, a Pletykafészek, A dzsungel könyve vagy a Hölgyválasz, miközben szinkronszínészként is rendszeresen dolgozott.
Nemcsak a képernyőn, hanem íróként is kipróbálta magát. 2012-ben jelent meg első könyve, Az álomnő, amelyet később további kötetek követtek, köztük gasztronómiai témájú kiadványok is.
Liptai Claudia magánélete is sokszor került a figyelem középpontjába
Gesztesi Károly színművésszel hosszú éveken át alkottak egy párt, kapcsolatukból 2007-ben született meg lányuk, Panka. A pár később különvált, de gyermekük nevelésében továbbra is együttműködtek.
2020 januárjában mély veszteség érte a műsorvezetőt, amikor volt férje, Gesztesi Károly váratlanul elhunyt. Liptai Claudia több alkalommal is beszélt arról, hogy a család számára ez rendkívül nehéz időszak volt.
2016-ban új fejezet kezdődött az életében: feleségül ment Pataki Ádám cukrászhoz, akivel még ugyanabban az évben megszületett közös fiuk, Marci. Azóta is kiegyensúlyozott családi életet élnek, amelyből időnként közösségi oldalain is megmutat néhány pillanatot.
Pályafutása során számos szakmai elismerést kapott, köztük a Magyar Televíziós Újságírók Díját. A közönség elsősorban közvetlensége, humora és improvizációs készsége miatt kedvelte meg, ezért a nagyszabású élő show-műsorok egyik legkeresettebb házigazdájává vált.
Több mint harminc évvel a pályakezdése után Liptai Claudia továbbra is a magyar szórakoztatóipar egyik legismertebb és legnépszerűbb alakja. Színésznőként, műsorvezetőként és íróként is maradandót alkotott, miközben generációk nőttek fel a műsorain.