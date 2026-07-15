Liptai Claudia 53 éves lett: sikerek, újrakezdések és tragédiák kísérték az ország egyik legismertebb műsorvezetőjének életét

Liptai Claudia 1973. július 15-én született Budapesten, Liptai Klaudia Katalin néven. Saját bevallása szerint eleven kislány volt nagy igazságérzettel, nem egyszer ököllel védte meg az igazát. Az általános iskola után a Kaffka Margit Gimnázium képzőművészeti szakán tanult tovább, de gyakran lógott az iskolából, így tehetsége ellenére 1988-ban kirúgták. Esti tagozaton szerezte meg az érettségijét, miközben 1989 és 1993 között tenyérjóslásból tartotta fenn magát – írja a Bors.

Liptai Claudia a Sztárban Sztár zsűrijében

Fotó: MW Bulvár

Az érettségi után Gór Nagy Mária Színitanodájában tanult, majd 1993-ban felvételt nyert a Színház- és Filmművészeti Főiskolára. Már hallgatóként a Vígszínház társulatának tagja lett, ahol több emlékezetes szerepet is eljátszott – írja a PORT.hu.

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