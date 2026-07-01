„Felnőttként értettem meg, hogy miért iszik” – Liptai Claudia elárulta, milyen sebeket okozott neki édesapja

Liptai Claudia apja, Lipták István már több mint 10 éve eltávozott az élők sorából. A TV2 műsorvezetője sosem titkolta, hogy kapcsolata édesapjával nem volt mintaszerű. Halála előtt évekig csendes magányban élt szeretett vizslájával egy dél-budai lakótelep apró lakásában. Noha korábban a férfi arról beszélt a sajtónak, szeretne több időt tölteni lányával, Diával – ahogyan ő nevezte Claudiát –, a Bors információi szerint Claudia és István nem igazán tartották a kapcsolatot. A műsorvezetőnő anyagilag ugyan támogatta őt, de találkozni nem akart vele. Liptai Claudia most sok év után újra megtörte a csendet, és elárulta, hogy milyen sebeket hagyott benne édesapja.

Liptai Claudia férje, Pataki Ádám mindenben a műsorvezető mellett áll (Fotó: TV2)

Ezeket a sebeket hordozza magával Liptai Claudia

Claudia nemrég Az Én Kék Zónám című podcastben vallott őszintén édesapjáról, akivel, ha nem is ápolt jó kapcsolatot, mégis meghatározóan hatott személyiségére.

Az önbizalomhiányom az egyértelműen abból adódik, hogy van egy apám, aki egyébként nagyon jó fej pasi volt, amikor nem ivott. Akkor iszonyatosan vicces volt. Biztos, hogy tőle örököltem a humoromat, a csibészséget egy kicsit, szóval valami olyasmit, ami apu volt. Okos is volt, meg érdeklődő, csak hát ez a piálás nagyon korán elindult

– kezdte a gyönyörű műsorvezető, majd elárulta, mikor jött el az a pont, amikor megértette, mi történik körülötte.

Liptai Claudia lánya: Gesztesi Panka Claudia első házasságból, Gesztesi Károlytól született (Fotó: MW)

Felnőttként értettem meg, hogy miért iszik. Ez egyértelmű dolog volt, hogy felnőttként láttam meg. Csak gyerekként te az apádat és az anyádat látod, nem tudsz mást látni. Én gyerekként azt éreztem, amit akkor nem tudtam megfogalmazni, hogy egy ember, aki képtelen lemondani a piáról, és arról, hogy agresszív állat legyen a családjával, miközben ott a kisgyereke, az nem szereti azt a gyereket. Ergo engem nem, szeretnek, ergo nem vagyok elég jó (..) Apaképként láttam ezt, és férfiként meg azt láttam, hogy hogy bánik egy nővel, és ez a nő ezt elviseli. Tehát én milyen legyek, bármilyen pasi jön azt elviselem, akárhogy viselkedik (..)

– nyilatkozta Liptai Claudia, aki az interjúban arra is kitért, hogy mindennél jobban szereti mostani párját, Pataki Ádámot, aki megérti őt mindenben, boldog családban élnek és iszonyatosan hálás is érte.