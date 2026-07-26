„Az én Atyavilág pillanatom” – Liptai Claudia George Lucasszal találkozott a Hungaroringen

Nem mindennapi élményekkel gazdagodott Liptai Claudia a Magyar Nagydíj hétvégéjén. A műsorvezető nemcsak a Forma–1 izgalmas világába nyerhetett betekintést, hanem különleges szerepben is részt vett az eseményen: a Pataki Cukrászda ugyanis a Hungaroringre vitte el a fagylaltjait, így Claudia testközelből élhette át a világ egyik legnagyobb autósport-eseményének hangulatát.
Liptai Claudia családjával együtt látogatott el az eseményre
A műsorvezető közösségi oldalán több fotót is megosztott a különleges napról, és láthatóan rengeteg élménnyel gazdagodott. Találkozott például Szujó Zoltánnal, aki korábban a Forma–1 egyik legismertebb magyar riportere és kommentátora volt, hiszem hosszú éveken át ő közvetítette a hazai nézőknek a futamok izgalmait.
Claudia egy közös fotót készített Baumgartner Zsolttal is, aki az egyetlen magyar versenyző, aki Forma–1-es világbajnoki futamon indult.
Emellett találkozott Damon Hill-lel is, aki korábban világbajnoki címet szerzett a Forma–1-ben.
Liptai Claudia fia autogramot is kapott
A család számára is különleges pillanatokat tartogatott a hétvége: Claudia fia ugyanis aláírást kapott Charles Leclerc-től, a Ferrari monacói pilótájától.
A legnagyobb élmény azonban kétségtelenül a műsorvezető számára is az volt, amikor találkozhatott George Lucasszal, a Star Wars-filmek megalkotójával. Claudia a közösségi oldalán elárulta, hogy számára ez volt a nap egyik legmeghatározóbb pillanata. A Star Wars ugyanis mindig is különleges helyet foglalt el az életében, ezért hatalmas élményként élte meg, hogy egy képen állhatott a legendás rendezővel.
„És akkor az én Atyavilág pillanatom. Mindennek az origója a Star Wars. És én egy képen állhatok a teremtőjével: George Lucas” – írta a közös fotó mellé.
Liptai Claudia számára így a Magyar Nagydíj nem csupán egy Forma–1-es esemény volt, hanem egy olyan különleges nap, amely tele volt emlékezetes találkozásokkal, világsztárokkal és olyan pillanatokkal, amelyeket alighanem sokáig őriz majd.
De Claudia nemcsak hazai és nemzetközi sztárokkal futott össze a verseny előtt, hanem az Origo stábjával is, és mesélt nekünk a Forma-' iránti rajongásáról.
„Ez most már nagyon sokadik év itt, és persze ez az első igaz ilyen, egészen más, amit nem lehet összehasonlítani mással, hogy most mi magunk is részesei lettünk a Forma-1 gördülőcirkuszának. Én mindig nagy Forma-1 rajongó voltam. Amikor először voltam itt kint, szerencsém volt már akkor is itt a paddockban lenni, ez 2002 vagy 2003 volt, és én Schumacherrel még ebédeltem is! Ez is egy felejthetetlen pillanat volt. 1986 óta van itt nagydíj, azóta rajongója vagyok, mindig megnéztem minden futamot, mindig voltak kedvenceim, és mindig úgy gondolok erre, mint egy nagyon fontos eseményre szerintem, például az ország sportéletében.”
Majd a TV2 népszerű műsorvezetője beavatott minket a fagyis kocsijuk történetébe is.
Ez a kocsi szinte konkrétan erre készült. Amikor tavaly kint voltunk, akkor a vezetőkkel beszélgettünk, hogy mit lehetne még ide az oázisba hozni, ami magyar, és kicsit olyan plusz, és akkor Ádám mondta, hogy csináljunk egy fagyis kocsit. Erre mondták, hogy jó, és akkor mivel ezt megígértük, ezért ezt meg is kellett csinálni.
„Ez pontosan két ember munkája. Ádámé a technikai rész, vagyis, hogy milyen kocsi legyen, honnan jöjjön, és a többi, a fagyik az egyértelműen ő feladata volt. Úgy próbáltuk a fagyikat készíteni erre a három napra, hogy változatosak legyenek, de persze vannak állandó ízek is, például a pisztácia, mert az fogy a legjobban. Figyeltünk arra, hogy az angol is örüljön, az olasz is, a spanyol is. Mindenkinek próbált az Ádám kedvezni. Az, hogy hogyan néz ki, az meg egyértelműen az én kezem munkája. Tehát amikor tudtuk, hogy lesz ez a fagyis kocsi, akkor bármilyenre tervezhettük, mert olyan ez a kis családi üzem, hogy amit én elképzelek, azt ők legyártják. Olyan színeket szerettem volna, ami nagyon hozza ezt az olasz életérzést, a vidámságot, és azt, hogy ide akarok jönni, és messziről már látszódik. Egyébként láttunk már ilyen drónfelvételeket, és tök jól látszik azokon is. De itt nem akartam megállni, hanem nekem az is fontos volt, hogy akik benne állnak, azok olyan ruhában legyenek, hogy ők is hozzák ezt a hangulatot. Nagyon fontos volt, hogy legyen rajtuk sapka, és ilyen legyen az egész outfit. Még a fiam is ilyen cuccban van.”