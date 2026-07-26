„Az én Atyavilág pillanatom” – Liptai Claudia George Lucasszal találkozott a Hungaroringen

Nem mindennapi élményekkel gazdagodott Liptai Claudia a Magyar Nagydíj hétvégéjén. A műsorvezető nemcsak a Forma–1 izgalmas világába nyerhetett betekintést, hanem különleges szerepben is részt vett az eseményen: a Pataki Cukrászda ugyanis a Hungaroringre vitte el a fagylaltjait, így Claudia testközelből élhette át a világ egyik legnagyobb autósport-eseményének hangulatát.

Liptai Claudia férjével és gyerekeivel érkezett a Hungaroringre (Fotó: Instagram / Liptai Claudia)

Liptai Claudia családjával együtt látogatott el az eseményre

A műsorvezető közösségi oldalán több fotót is megosztott a különleges napról, és láthatóan rengeteg élménnyel gazdagodott. Találkozott például Szujó Zoltánnal, aki korábban a Forma–1 egyik legismertebb magyar riportere és kommentátora volt, hiszem hosszú éveken át ő közvetítette a hazai nézőknek a futamok izgalmait.

Szujó Zoltánnal is találkozott a műsorvezető (Fotó: Intsagram / Liptai Claudia)

Claudia egy közös fotót készített Baumgartner Zsolttal is, aki az egyetlen magyar versenyző, aki Forma–1-es világbajnoki futamon indult.

Baumgartner Zsoltot is elkapta Claudia egy fotó erejéig (Fotó: Instagram / Liptai Claudia)

Emellett találkozott Damon Hill-lel is, aki korábban világbajnoki címet szerzett a Forma–1-ben.

Liptai Claudia megtalálta Damon Hillt (Fotó: Instagram / Liptai Claudia)

Liptai Claudia fia autogramot is kapott

A család számára is különleges pillanatokat tartogatott a hétvége: Claudia fia ugyanis aláírást kapott Charles Leclerc-től, a Ferrari monacói pilótájától.

Liptai Claudia fia autogramot kapott a Ferrati versenyzőjétől (Fotó: Instagram / Liptai Claudia)

A legnagyobb élmény azonban kétségtelenül a műsorvezető számára is az volt, amikor találkozhatott George Lucasszal, a Star Wars-filmek megalkotójával. Claudia a közösségi oldalán elárulta, hogy számára ez volt a nap egyik legmeghatározóbb pillanata. A Star Wars ugyanis mindig is különleges helyet foglalt el az életében, ezért hatalmas élményként élte meg, hogy egy képen állhatott a legendás rendezővel.

„És akkor az én Atyavilág pillanatom. Mindennek az origója a Star Wars. És én egy képen állhatok a teremtőjével: George Lucas” – írta a közös fotó mellé.

A nagy pillanat: Liptai Claudia és George Lucas egy fotón (Fotó: Instagram/Liptai Claudia)

Liptai Claudia számára így a Magyar Nagydíj nem csupán egy Forma–1-es esemény volt, hanem egy olyan különleges nap, amely tele volt emlékezetes találkozásokkal, világsztárokkal és olyan pillanatokkal, amelyeket alighanem sokáig őriz majd.

De Claudia nemcsak hazai és nemzetközi sztárokkal futott össze a verseny előtt, hanem az Origo stábjával is, és mesélt nekünk a Forma-' iránti rajongásáról.