Liptai Claudia lánya nyíltan vallott az érzéseiről: „Imádlak”

Különleges mérföldkőhöz érkezett Gesztesi Panka, a néhai Gesztesi Károly és Liptai Claudia lánya betöltötte a 20. életévét. A jeles alkalomról édesanyja az Instagram-oldalán emlékezett meg, ahol egy érzelmes bejegyzésben köszöntötte fel lányát. A családi ünnepléshez Liptai Claudia párja, Pataki Ádám is csatlakozott, Panka pedig egy rövid, de annál beszédesebb kommenttel reagált a szeretetteljes sorokra.

Liptai Claudia lánya betöltötte a 20. életévét, amiről természetesen az édesanyja sem feledkezett meg (Fotó: Bors)

20 éves lett Liptai Claudia lánya

Az elmúlt években a közönség szinte együtt nőhetett fel Gesztesi Pankával, aki egyre ritkábban szerepel ugyan a nyilvánosság előtt, mégis minden alkalommal nagy figyelem övezi. Idén ráadásul sokan láthatták új oldalát is, amikor A Nagy Duett színpadán Kovács Áron partnereként bizonyította tehetségét. A fiatal lány magabiztos szereplésével és természetes kisugárzásával sok néző szívébe belopta magát. A kerek születésnap alkalmából Liptai Claudia egy megható fotóválogatást osztott meg, amit ide kattintva tud megtekinteni, amelyhez szívből jövő gondolatokat fűzött.

Az én Fekete Gyöngyöm 20 éves lett ma. Élete, sőt mondhatom, életünk legnagyobb kalandja volt tavasszal a Nagy Duett. Olyan boldognak láttam őt, amilyennek már nagyon régen. A zene, a tánc, a társaság és persze a megélt csoda pillanatok olyan élményt hoztak az életébe, ami igazi változást jelentett. Ezért választottam erre a mai különleges napra ezekből a pillanatokból ezt a kisfilmet. Édes Panyókám, legyél nagyon-nagyon boldog ma és mindörökké!

– írta Liptai Claudia.

Gesztesi Panka A Nagy Duettben bizonyította be, mennyire tehetséges és színes egyéniség (Fotó: MW)

Hoppá: Pataki Ádám is megszólalt

A megható bejegyzés alatt nemcsak a rajongók gratuláltak, hanem Pataki Ádám is üzent. Liptai Claudia párja egy rövid, de annál érzelmesebb mondattal fejezte ki szeretetét és háláját: „Anyukának pedig köszönet ezért a csodáért!” – írta a cukrászmester. A legszebb reakció azonban magától az ünnepelttől érkezett. Gesztesi Panka nem hagyta szó nélkül édesanyja kedves köszöntését és egy rövid kommentben válaszolt neki: „Imádlak.”

A 20. születésnap tehát nemcsak egy fontos életkori mérföldkő volt Gesztesi Panka számára, hanem egy olyan családi pillanat is, amelyből egyértelműen látszik, milyen erős kötelék fűzi össze szeretteit.