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Liptai Claudia visszatérhet a Mokkába 15 év után: ő volt a reggeli műsor egyik legnépszerűbb arca

40 perce
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A TV2 műsorai egymás után újulnak meg, sajtóinformációk szerint pedig a csatorna reggeli műsorában, a Mokkában is lesznek változások. A TV2 sikerműsorába a csatorna egyik legnagyobb neve is visszatérhet, azaz Liptai Claudia!
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mokkaliptai claudiatv2

Nagy fordulat jöhet a TV2 reggeli műsorának életében: a Story.hu értesülései szerint Liptai Claudia is visszatérhet a Mokka műsorvezetői csapatába. A lap úgy tudja, a csatorna gőzerővel dolgozik a reggeli műsor megújításán, amelynek egyik legnagyobb dobása a népszerű műsorvezető visszahívása lehet.

Liptai Claudia visszatérhet a Mokkába
Liptai Claudia újra vezetheti a Mokkát (Fotó: MW)

Liptai Claudia fiatalon is vezette a Mokkát

A Story.hu szerint a TV2 célja az lehet, hogy a Mokka ismét a televíziós piac egyik meghatározó reggeli műsorává váljon. Ennek érdekében már a szereplőválogatás is megkezdődött, ahol eldőlhet, kik vezethetik majd a megújult produkciót. A csatorna egyelőre nem erősítette meg az értesüléseket, így Liptai Claudia esetleges visszatérése továbbra is sajtóinformációnak tekinthető.

Ha valóban így történne, Claudia számára nem lenne ismeretlen terep a Mokka stúdiója. A népszerű műsorvezető 2004 és 2011 között volt a reggeli műsor egyik meghatározó arca, sok néző pedig máig a műsor egyik legsikeresebb időszakaként emlékszik vissza azokra az évekre. A lap szerint a Mokka fénykorát sokan ehhez az időszakhoz kötik.

Liptai Claudia korábban is vezette már a Mokkát
Liptai Claudia a csatorna több műsorában is meghatározó arc (Fotó: MW Bulvár)

Liptai Claudia Mokka című műsorba visszatérhet

Liptai Claudia azóta is a TV2 egyik legismertebb műsorvezetője, számos nagyszabású produkcióban bizonyította rátermettségét. Éppen ezért sokakat izgalomba hozhat a lehetőség, hogy ismét a reggeli műsorsávban köszönthetné a nézőket.

Hogy valóban visszatérhet-e a Mokkába, egyelőre kérdéses. Az információkat egyelőre sem Claudia, sem a TV2 nem erősítette meg hivatalosan, így most csak találgatni lehet, hogy a nézők ismét a reggeli műsor háziasszonyaként láthatnák-e a népszerű televízióst.

 

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