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frey timi

„A szeretet már nem elég” – szakított L.L. Junior és Frey Tímea

15 perce
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Az elmúlt időszakban többször elváltak útjaik, de mindig visszataláltak egymáshoz. Úgy tűnik, L.L. Junior és Frey Timi szakítása most végleges.
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frey timiL.L. Juniorszakítás

L.L. Junior és a nála 24 évvel fiatalabb párja, Frey Tímea kapcsolata az elmúlt időszakban nem volt igazán kiegyensúlyozott, a szerelmesek többször szakítottak. Bár sokszor próbálták újrakezdeni, most végleg lezárták a kapcsolatot.

L.L. Junior és Frey Timi kapcsolata véget ért
L.L. Junior és Frey Timi kapcsolata véget ért / Fotó: Bors 

L.L. Junior és Frey Timi szakítása

Frey Tímea árulta el egy hosszú posztban hogy a szakítás L.L. Juniorral ezúttal végérvényes.

Van, amikor a szeretet már nem elég ahhoz, hogy két ember ugyanabba az irányba menjen tovább. Ezért úgy döntöttünk, hogy külön utakon folytatjuk. A kapcsolatunkat sokan végigkövettétek. Láttátok a legszebb pillanatainkat, a nehezebb időszakokat, az újrakezdéseinket is. Ez az út rengeteget adott mindkettőnknek. Egymás tükrei és ahogy Te :,) mondanád egymás karmái is voltunk. Sokat tanultunk egymástól, de talán még többet önmagunkról. Szeretném azt is tisztázni, hogy a döntésünknek nincs köze harmadik félhez

- fejtette ki Frey Timi, hozzátéve, hogy meglátása szerint vannak emberek, akik nem azért érkeznek az életünkbe, hogy örökre velünk maradjanak, hanem azért, hogy örökre megváltoztassanak. Mint kiemelte, mostantól önmagára, a munkájára és a céljaira koncentrál. 

 

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