„A szeretet már nem elég” – szakított L.L. Junior és Frey Tímea

L.L. Junior és a nála 24 évvel fiatalabb párja, Frey Tímea kapcsolata az elmúlt időszakban nem volt igazán kiegyensúlyozott, a szerelmesek többször szakítottak. Bár sokszor próbálták újrakezdeni, most végleg lezárták a kapcsolatot.

L.L. Junior és Frey Timi kapcsolata véget ért / Fotó: Bors

L.L. Junior és Frey Timi szakítása

Frey Tímea árulta el egy hosszú posztban hogy a szakítás L.L. Juniorral ezúttal végérvényes.

Van, amikor a szeretet már nem elég ahhoz, hogy két ember ugyanabba az irányba menjen tovább. Ezért úgy döntöttünk, hogy külön utakon folytatjuk. A kapcsolatunkat sokan végigkövettétek. Láttátok a legszebb pillanatainkat, a nehezebb időszakokat, az újrakezdéseinket is. Ez az út rengeteget adott mindkettőnknek. Egymás tükrei és ahogy Te :,) mondanád egymás karmái is voltunk. Sokat tanultunk egymástól, de talán még többet önmagunkról. Szeretném azt is tisztázni, hogy a döntésünknek nincs köze harmadik félhez

- fejtette ki Frey Timi, hozzátéve, hogy meglátása szerint vannak emberek, akik nem azért érkeznek az életünkbe, hogy örökre velünk maradjanak, hanem azért, hogy örökre megváltoztassanak. Mint kiemelte, mostantól önmagára, a munkájára és a céljaira koncentrál.