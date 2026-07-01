Eszméletlen testet villantott L.L. Junior, szóhoz sem jutottak a rajongók

Hatalmas eredményről számolt be a közösségi oldalán L.L. Junior. A rapper még korábban eldöntötte, hogy változtat az életmódján és intenzív edzésbe kezdett, annak érdekében, hogy leadjon 15 kilót. Ennek a hatása mostanra meg is látszik rajta, nemrég pedig a TikTok-oldalán árulta el, hány kilótól sikerült eddig megszabadulnia - vette észre a Blikk.

Rengeteget fogyott L.L. Junior / Fotó: MW Bulvár

Hatalmas fogyásról számolt be L.L. Junior

- 12

- jelentette be a rapper, hogy már közel jár az álomsúlyához, mindehhez pedig egy olyan videót csatolt, amelyen félmeztelenül is bemutatta az átalakulását. A rajongók nem győzték kifejezni elismerésüket a kommentszekcióban.

L.L. Juniornak egyébként is volt mostanság oka az örömre, miután ismét kibékült szerelmével, Frey Timivel. A rapper és a táncosnő kapcsolata finoman szólva is hullámzó: eddig már többször szakítottak, majd újra összejöttek. Az idill jelenleg teljes lehet, erről tanúskodik az a hatalmas rózsacsokor, amellyel a zenész meglepte a kedvesét, annak 21. születésnapja alkalmából.