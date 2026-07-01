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LL Junior

Eszméletlen testet villantott L.L. Junior, szóhoz sem jutottak a rajongók

11 perce
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12 kilót dobott le a rapper. L.L. Junior teljes életmódváltásra szánta rá magát, aminek mostanra meg is lett az eredménye.
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LL Juniorátalakulásfogyás

Hatalmas eredményről számolt be a közösségi oldalán L.L. Junior. A rapper még korábban eldöntötte, hogy változtat az életmódján és intenzív edzésbe kezdett, annak érdekében, hogy leadjon 15 kilót. Ennek a hatása mostanra meg is látszik rajta, nemrég pedig a TikTok-oldalán árulta el, hány kilótól sikerült eddig megszabadulnia - vette észre a Blikk.

L.L Junior, Dárdai Blanka, L.LJunior, DárdaiBlanka, 20220802 Budapest L.L. Junior (Lesi László) rapper, zenész fotó: Markovics Gábor (MG) Ripost
Rengeteget fogyott L.L. Junior / Fotó: MW Bulvár

Hatalmas fogyásról számolt be L.L. Junior

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- jelentette be a rapper, hogy már közel jár az álomsúlyához, mindehhez pedig egy olyan videót csatolt, amelyen félmeztelenül is bemutatta az átalakulását. A rajongók nem győzték kifejezni elismerésüket a kommentszekcióban.

@lljuniorofficial -12 kg 😘😘😘 #foryou #fy #neked ♬ I Don't Wanna Know (feat. Enya & P. Diddy) [2016 Remaster] - Mario Winans

L.L. Juniornak egyébként is volt mostanság oka az örömre, miután ismét kibékült szerelmével, Frey Timivel. A rapper és a táncosnő kapcsolata finoman szólva is hullámzó: eddig már többször szakítottak, majd újra összejöttek. Az idill jelenleg teljes lehet, erről tanúskodik az a hatalmas rózsacsokor, amellyel a zenész meglepte a kedvesét, annak 21. születésnapja alkalmából.

 

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