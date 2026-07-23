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Ugyanaz a forgatókönyv? Meglepő párhuzamokat találtunk L.L. Junior két nagy szerelme, Dárdai Blanka és Frey Timi között

34 perce
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Szenvedélyes szerelem, hangos szakítások, óriási egymásra találások, nyilvános veszekedések – ezek jellemzik a rapper legutóbbi kapcsolatait. L.L. Junior és Frey Timi újra szakítottak, ezúttal pedig úgy tűnik, végleges a döntésük. De mintha láttuk volna már ezt a történetet korábban is, méghozzá Dárdai Blankával...
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szakításLL Juniordárdai blankafrey timi

Úgy tűnik, L.L. Junior szerelmi élete újra és újra ugyanazt a mintát követi. Korábban Dárdai Blankával, most pedig Frey Timivel élte át a szakításokkal, kibékülésekkel és nyilvános üzengetésekkel tarkított kapcsolatot. Bár a két románc sok mindenben különbözött, feltűnően sok a hasonlóság közöttük.

L.L. Junior és Frey Timi kapcsolata nagyon viharos volt.
L.L. Junior és Frey Timi többször szakítottak már nyilvánosan (Fotó: Bors)

Viharos kapcsolatok, számtalan szakítással

L.L. Junior és Dárdai Blanka 2022-ben vállalták fel kapcsolatukat. A közel két évig tartó románc alatt többször is szakítottak, majd újra egymásra találtak. A pár maga is elismerte, hogy kapcsolatuknak voltak komoly hullámvölgyei, a sajtó pedig több alkalommal is a különválásukról írt, mielőtt ismét kibékültek volna. A nyilvánosság számára legalább három-négy komoly szakításuk vált ismertté, mielőtt 2024 nyarán végleg különváltak.

L.L. Junior Frey Timivel való kapcsolata sem mondható nyugodt és kiegyensúlyozott románcnak. Az elmúlt időszakban szinte rendszeressé váltak a szakításokról és kibékülésekről szóló hírek, a közösségi médiás kikövetések, letiltások, majd az újabb közös fotók. Junior korábban maga is úgy jellemezte a kapcsolatukat, hogy rendkívül tüzes, és előfordult, hogy egyetlen napon belül többször is letiltották egymást.

L.L. Junior sosem rejti véka alá az érzéseit.
Junior szerelmi élete felér egy szappanoperával (Fotó: MW Bulvár)

Mindkét kapcsolatban a nő mondta ki a végső szót

Talán ez a leglátványosabb párhuzam: Dárdai Blanka 2024 nyarán egy Instagram-történetben jelentette be, hogy kapcsolatuk véget ért. Bár később elismerte, hogy ma már másképp csinálna bizonyos dolgokat, a szakítás véglegesnek bizonyult, és nem sokkal később már új párkapcsolatban találta meg a boldogságot.

Most úgy tűnik, Frey Timinél is hasonló a helyzet. A fiatal táncos a közösségi oldalán mondta ki, hogy ezúttal valóban lezártnak tekinti a kapcsolatot, így a végső pontot ezúttal is a nála jóval fiatalabb kedves tette a történet végére.

L.L. Junior és Dárdai Blanka 2022-től 2024-ig voltak együtt, de közben többször szakítottak.
L.L. Junior és Dárdai Blanka kapcsolata két évig tartott (Fotó: MW Bulvár)

Jelentős korkülönbség L.L. Junior és párja között

Mindkét kapcsolatot végigkísérte a korkülönbségről szóló vita: Dárdai Blanka 18 évvel fiatalabb Juniornál, kapcsolatuk kezdetén ez rendszeresen téma volt a közösségi médiában és a sajtóban is.

Frey Timi esetében még nagyobb a különbség: közöttük közel 24 év van, ami miatt szintén sok megjegyzést kaptak az interneten.

L.L. Junior és Frey Timi között jelentős korkülönbség van, ami okozhatott problémákat.
 L.L. Junior és Frey Timi között több mint 20 év van (Fotó: Markovics Gábor/Bors)

Junior sokat adott mindkét kapcsolatban

L.L. Junior egyik kapcsolatában sem rejtette véka alá az érzéseit. Dárdai Blankával közös utazásokon vettek részt, a fiatal énekesnő pedig Junior életének és családjának is fontos része lett egy időre.

Frey Timivel pedig már az összeköltözésig jutott a kapcsolat, a táncos több alkalommal is Junior otthonából jelentkezett be, ami jól mutatta, hogy komoly jövőt terveztek együtt. Azt, hogy Frey Timivel valóban végleg lezárult-e a történet, csak az idő dönti el. Az azonban kétségtelen, hogy a Dárdai Blankával átélt kapcsolat és a mostani románc között meglepően sok a hasonlóság: mindkettőt szenvedély, látványos szakítások, kibékülések, jelentős korkülönbség és végül a fiatalabb fél által kimondott búcsú jellemezte.

 

 

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