Ugyanaz a forgatókönyv? Meglepő párhuzamokat találtunk L.L. Junior két nagy szerelme, Dárdai Blanka és Frey Timi között

Úgy tűnik, L.L. Junior szerelmi élete újra és újra ugyanazt a mintát követi. Korábban Dárdai Blankával, most pedig Frey Timivel élte át a szakításokkal, kibékülésekkel és nyilvános üzengetésekkel tarkított kapcsolatot. Bár a két románc sok mindenben különbözött, feltűnően sok a hasonlóság közöttük.
Viharos kapcsolatok, számtalan szakítással
L.L. Junior és Dárdai Blanka 2022-ben vállalták fel kapcsolatukat. A közel két évig tartó románc alatt többször is szakítottak, majd újra egymásra találtak. A pár maga is elismerte, hogy kapcsolatuknak voltak komoly hullámvölgyei, a sajtó pedig több alkalommal is a különválásukról írt, mielőtt ismét kibékültek volna. A nyilvánosság számára legalább három-négy komoly szakításuk vált ismertté, mielőtt 2024 nyarán végleg különváltak.
L.L. Junior Frey Timivel való kapcsolata sem mondható nyugodt és kiegyensúlyozott románcnak. Az elmúlt időszakban szinte rendszeressé váltak a szakításokról és kibékülésekről szóló hírek, a közösségi médiás kikövetések, letiltások, majd az újabb közös fotók. Junior korábban maga is úgy jellemezte a kapcsolatukat, hogy rendkívül tüzes, és előfordult, hogy egyetlen napon belül többször is letiltották egymást.
Mindkét kapcsolatban a nő mondta ki a végső szót
Talán ez a leglátványosabb párhuzam: Dárdai Blanka 2024 nyarán egy Instagram-történetben jelentette be, hogy kapcsolatuk véget ért. Bár később elismerte, hogy ma már másképp csinálna bizonyos dolgokat, a szakítás véglegesnek bizonyult, és nem sokkal később már új párkapcsolatban találta meg a boldogságot.
Most úgy tűnik, Frey Timinél is hasonló a helyzet. A fiatal táncos a közösségi oldalán mondta ki, hogy ezúttal valóban lezártnak tekinti a kapcsolatot, így a végső pontot ezúttal is a nála jóval fiatalabb kedves tette a történet végére.
Jelentős korkülönbség L.L. Junior és párja között
Mindkét kapcsolatot végigkísérte a korkülönbségről szóló vita: Dárdai Blanka 18 évvel fiatalabb Juniornál, kapcsolatuk kezdetén ez rendszeresen téma volt a közösségi médiában és a sajtóban is.
Frey Timi esetében még nagyobb a különbség: közöttük közel 24 év van, ami miatt szintén sok megjegyzést kaptak az interneten.
Junior sokat adott mindkét kapcsolatban
L.L. Junior egyik kapcsolatában sem rejtette véka alá az érzéseit. Dárdai Blankával közös utazásokon vettek részt, a fiatal énekesnő pedig Junior életének és családjának is fontos része lett egy időre.
Frey Timivel pedig már az összeköltözésig jutott a kapcsolat, a táncos több alkalommal is Junior otthonából jelentkezett be, ami jól mutatta, hogy komoly jövőt terveztek együtt. Azt, hogy Frey Timivel valóban végleg lezárult-e a történet, csak az idő dönti el. Az azonban kétségtelen, hogy a Dárdai Blankával átélt kapcsolat és a mostani románc között meglepően sok a hasonlóság: mindkettőt szenvedély, látványos szakítások, kibékülések, jelentős korkülönbség és végül a fiatalabb fél által kimondott búcsú jellemezte.