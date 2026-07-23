Ugyanaz a forgatókönyv? Meglepő párhuzamokat találtunk L.L. Junior két nagy szerelme, Dárdai Blanka és Frey Timi között

Úgy tűnik, L.L. Junior szerelmi élete újra és újra ugyanazt a mintát követi. Korábban Dárdai Blankával, most pedig Frey Timivel élte át a szakításokkal, kibékülésekkel és nyilvános üzengetésekkel tarkított kapcsolatot. Bár a két románc sok mindenben különbözött, feltűnően sok a hasonlóság közöttük.

L.L. Junior és Frey Timi többször szakítottak már nyilvánosan (Fotó: Bors)

Viharos kapcsolatok, számtalan szakítással

L.L. Junior és Dárdai Blanka 2022-ben vállalták fel kapcsolatukat. A közel két évig tartó románc alatt többször is szakítottak, majd újra egymásra találtak. A pár maga is elismerte, hogy kapcsolatuknak voltak komoly hullámvölgyei, a sajtó pedig több alkalommal is a különválásukról írt, mielőtt ismét kibékültek volna. A nyilvánosság számára legalább három-négy komoly szakításuk vált ismertté, mielőtt 2024 nyarán végleg különváltak.

L.L. Junior Frey Timivel való kapcsolata sem mondható nyugodt és kiegyensúlyozott románcnak. Az elmúlt időszakban szinte rendszeressé váltak a szakításokról és kibékülésekről szóló hírek, a közösségi médiás kikövetések, letiltások, majd az újabb közös fotók. Junior korábban maga is úgy jellemezte a kapcsolatukat, hogy rendkívül tüzes, és előfordult, hogy egyetlen napon belül többször is letiltották egymást.

Junior szerelmi élete felér egy szappanoperával (Fotó: MW Bulvár)

Mindkét kapcsolatban a nő mondta ki a végső szót

Talán ez a leglátványosabb párhuzam: Dárdai Blanka 2024 nyarán egy Instagram-történetben jelentette be, hogy kapcsolatuk véget ért. Bár később elismerte, hogy ma már másképp csinálna bizonyos dolgokat, a szakítás véglegesnek bizonyult, és nem sokkal később már új párkapcsolatban találta meg a boldogságot.

Most úgy tűnik, Frey Timinél is hasonló a helyzet. A fiatal táncos a közösségi oldalán mondta ki, hogy ezúttal valóban lezártnak tekinti a kapcsolatot, így a végső pontot ezúttal is a nála jóval fiatalabb kedves tette a történet végére.

L.L. Junior és Dárdai Blanka kapcsolata két évig tartott (Fotó: MW Bulvár)

Jelentős korkülönbség L.L. Junior és párja között

Mindkét kapcsolatot végigkísérte a korkülönbségről szóló vita: Dárdai Blanka 18 évvel fiatalabb Juniornál, kapcsolatuk kezdetén ez rendszeresen téma volt a közösségi médiában és a sajtóban is.