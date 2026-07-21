L.L. Junior kitálalt: "Aki tőlem terhesen végig iszik és éjszakázik..."

Ahogy arról az Origo is beszámolt, Frey Timi vasárnap a közösségi oldalára tette ki, hogy véget ért L.L. Juniorral közös útjuk. A megható posztban azt írta, szeretetben váltak el egymástól, döntésükhöz nincsen köze harmadik félnek. Hálás az együtt töltött időért, amely bár viharos volt, nagy volt közöttük a szerelem.

L.L. Junior és Frey Timi kapcsolata mindig is viharos volt - Fotó: Bors

A Reddit népe azonban szemfüles volt, és hamar kiszúrták: a valóság ennél sokkal sötétebb lehet. L.L. Junior ugyanis egy rövid ideig elérhető Instagram-sztoriban kőkemény szavakkal illette a 22 éves táncoslányt:

terhességről, háromnapos ivászat utáni vetélésről, férfifigyelem-függőségről és kőkemény érdekkapcsolatról rántotta le a leplet.

Vasárnap még azt hihettük, a sokadik szakítás és egymásra találás után egy békés elválás tanúi lehetünk. A 45 éves rapper és 22 éves táncosa útja a végéhez ért. Frey Timi arról írt, hogy van, amikor a szeretet már nem elég, de sokat tanultak egymástól. Kiemelte, hogy a döntésnek nincs köze harmadik félhez, és mostantól csak önmagára, a táncra és a céljaira koncentrál.

Bár a páros kikövette egymást és a közös képek is eltűntek, a nyilatkozat még egy szép, lezárt történet képét mutatta.

L.L. Junior ledobta a bombát

L.L. Junior az Instagramon tett ki egy nem túl kedves üzenetet egykori szerelmének. A rövid ideig fellelhető story-ban azzal vádolta Timit, hogy várandós volt tőle, a baba elvesztésének körülményei azonban sokkolóak.

A rapper a következő, megdöbbentő sorokat posztolta:

Hát igen, más az utunk. Aki állítása szerint 'tőlem terhesen' végig iszik és éjszakázik 3 napot majd csodálkozik, hogy elvetél, és ilyen szinten férfi figyelem függő, azzal természetesen más az utunk.

De a kirohanás itt még nem ért véget. Junior egyértelműen utalt arra, hogy a 22 éves lány csak kihasználta őt, hogy feljebb jusson a ranglétrán és ismertséget szerezzen: