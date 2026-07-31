"Június ötödikén megállt a szívem" - megtörte a csendet a Loophia énekesnője, akit a színpadon kellett újraéleszteni

Nem sokkal azután, hogy színpadra lépett, szakította félbe a koncertjét a Loophia, miután az énekesnőjük hirtelen rosszul lett és összeesett. A Budapest Park egészségügyi személyzete ekkor azonnal Szolnoki Zsófia Sára segítségére sietett, és megkezdte az ellátását. A helyszíni információk szerint az énekesnő szíve leállt, ezért az orvosi stábnak azonnal újraélesztést kellett alkalmaznia. A gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült stabilizálni a művész állapotát, mielőtt rohammentővel kórházba szállították.

Megszólalt az állapotáról a Loophia énekesnője / Fotó: Facebook

Megszólalt az állapotáról a Loophia énekesnője

Szolnoki Zsófia Sára a minap a közösségi oldalán közzétett videóban szólalt meg az eset kapcsán, a történtek óta először.

Június ötödikén megállt a szívem a Budapest Park színpadán. Az Elefánt előtt játszottunk kettő percet, csak az egyik szívbillentyűm úgy döntött, hogy nem fog bezárni, túlstimulálódott, és huszonöt percig voltam a szívhalál állapotában

- mondta el az énekesnő, aki azt is elmesélte, a mentők azonnal megkezdték az újraélesztést, majd stabil állapotban kórházba szállították, ahol kiderült, hogy olyan szívproblémája van, amelyről korábban nem is tudtak.

Szolnoki Zsófia Sára elárulta, ezt követően kapott egy implantálható kardioverter defibrillátort, egy kis méretű, a bőr alá beültethető orvosi eszközt, amely folyamatosan figyeli a szívverést. Hozzátette, az esetben az is közrejátszhatott, hogy stresszes időszakot él meg, ugyanakkor kiderült, egy örökletes betegségről van szó, ez okozta a szívleállást. Az énekesnő azt is leszögezte, a zenekarral tovább folytatják, majd köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki mellette volt, és segített abban, hogy megmentsék az életét.