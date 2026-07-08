Gyászol Woody Allen: elhunyt a volt felesége

87 éves korában elhunyt Louise Lasser, Emmy-díjra jelölt színésznő. A sztár július 6-án, hétfőn vesztette életét New York-i otthonában, természetes okokból – erősítette meg egy barátja, Susan Charlotte. Lasser az 1976 és 1977 között futó szatirikus sorozatban, a Mary Hartman, Mary Hartmanban nyújtott alakításáról vált ismertté, a karrierje azonban a Broadwayre is kiterjedt, valamint volt férje, Woody Allen több korai filmjében is szerepelt, akivel 1966 és 1970 között voltak házasok.
Elhunyt Woody Allen volt felesége, Louise Lasser
Louise Lasser 1939. április 11-én született Manhattanben, és 1962-ben debütált a Broadwayen az I Can Get It for You Wholesale című darabban. Woody Allennel a 60-as évek elején találkoztak, majd a rendező számos korai projektjében vállalt szerepet, úgy, mint az 1966-os Mi újság, Tiger Lily? című filmben, amiben szinkronizált, és játszott az 1969-es Fogd a pénz és fuss! , az 1971-es Banánköztársaság, valamint az 1972-es Amit tudni akarsz a szexről… című művekben.
A színésznő a karrierje során televízióban is szerepelt: 1976-ban ő volt a Saturday Night Live műsor egyik epizódjának házigazdája, a későbbiekben pedig feltűnt a Laverne & Shirley, a Taxi és az Egy kórház magánélete című sorozatokban. 2014-ben három epizód erejéig játszott az HBO Girls című sorozatában, illetve a 2000-es Requiem egy álomért és a 2022-es Oldalak egy képregényből című filmekben is találkozhattak vele a nézők.
Louise Lassert - aki sosem ment újra férjhez -, az élettársa, Michael Citriniti gyászolja - írja a People.