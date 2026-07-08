Gyászol Woody Allen: elhunyt a volt felesége

87 éves korában elhunyt Louise Lasser, Emmy-díjra jelölt színésznő. A sztár július 6-án, hétfőn vesztette életét New York-i otthonában, természetes okokból – erősítette meg egy barátja, Susan Charlotte. Lasser az 1976 és 1977 között futó szatirikus sorozatban, a Mary Hartman, Mary Hartmanban nyújtott alakításáról vált ismertté, a karrierje azonban a Broadwayre is kiterjedt, valamint volt férje, Woody Allen több korai filmjében is szerepelt, akivel 1966 és 1970 között voltak házasok.

Woody Allen és Louise Lasser / Fotó: JACK ROLLINS & CHARLES H. JOFFE / Collection ChristopheL via AFP

Elhunyt Woody Allen volt felesége, Louise Lasser

Louise Lasser 1939. április 11-én született Manhattanben, és 1962-ben debütált a Broadwayen az I Can Get It for You Wholesale című darabban. Woody Allennel a 60-as évek elején találkoztak, majd a rendező számos korai projektjében vállalt szerepet, úgy, mint az 1966-os Mi újság, Tiger Lily? című filmben, amiben szinkronizált, és játszott az 1969-es Fogd a pénz és fuss! , az 1971-es Banánköztársaság, valamint az 1972-es Amit tudni akarsz a szexről… című művekben.

A színésznő a karrierje során televízióban is szerepelt: 1976-ban ő volt a Saturday Night Live műsor egyik epizódjának házigazdája, a későbbiekben pedig feltűnt a Laverne & Shirley, a Taxi és az Egy kórház magánélete című sorozatokban. 2014-ben három epizód erejéig játszott az HBO Girls című sorozatában, illetve a 2000-es Requiem egy álomért és a 2022-es Oldalak egy képregényből című filmekben is találkozhattak vele a nézők.

Louise Lassert - aki sosem ment újra férjhez -, az élettársa, Michael Citriniti gyászolja - írja a People.