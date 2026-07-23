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eutanázia

Kiderült, hogyan teltek Luigi utolsó percei

29 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Újabb részleteket osztott meg De Re Attila Luigi utolsó napjairól közeli barátja, Varga Vivien. Az ének iskolája egykori szereplője gyógyíthatatlan betegsége miatt Németországban döntött az asszisztált halál mellett, amelyet hosszú orvosi és pszichológiai vizsgálatok előztek meg.
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eutanáziagyógyíthatatlan betegségAz ének iskolája

De Re Attila Luigi, Az ének iskolája egykori szereplője 24 éves korában hunyt el, miután gyógyíthatatlan betegsége miatt Németországban az eutanázia mellett döntött. Barátja, Varga Vivien beszélt arról, hogy Luigi döntését hosszas orvosi kivizsgálás, valamint pszichológiai és pszichiátriai szakvélemény előzte meg.

De Re Attila Luigi, TV2 Luigi gyógyíthatatlan betegsége miatt Németországban döntött az eutanázia mellett Fotó: TV2
Luigi gyógyíthatatlan betegsége miatt Németországban döntött az eutanázia mellett 
Fotó: TV2

Elmondása szerint a fiatal férfi krónikus fáradtság szindrómával (ME/CFS) küzdött, és számos kezelést, illetve terápiát kipróbált, ám állapota nem javult. Miután az orvosok gyógyíthatatlannak nyilvánították, megkezdődött az asszisztált halálhoz szükséges jogi és egészségügyi eljárás.

Az utolsó percekben édesapja és két orvos volt Luigi mellett

Varga Vivien szerint a folyamat során több szakembernek is jóvá kellett hagynia a kérelmet, és előfordult, hogy a kijelölt időpontot is elhalasztották, mert az egyik szakértő nem támogatta a döntést – számolt be róla a Blikk.

Beszámolója alapján Luigi utolsó perceiben édesapja és két orvos tartózkodott mellette. A német szabályozás értelmében azonban a végső lépést kizárólag ő maga tehette meg: az infúzió elindításáról saját kezűleg kellett döntenie.

Varga Vivien felidézte a Best magazinnak adott interjúban, hogy barátságuk Az ének iskolája című műsorban kezdődött, majd később gyerekműsor-vezetőként is együtt dolgoztak. Elmondása szerint Luigi rendkívüli nyelvérzékkel rendelkezett, négy nyelven beszélt, orvosnak készült, emellett a fotózás is szenvedélye volt.

A fiatal nő korábban arról is nyilatkozott, hogy a beavatkozás idején ő is Németországban tartózkodott, és Luigi kérésére az utolsó pillanatokig mellette maradt. Hozzátette, a közös élmény örökre meghatározó emlék marad számára.

@borsonline

"Szörnyű volt kimondani, hogy megértelek" – kegyes halállal búcsúzott az élettől Szandi mentoráltja A fiatal énekes, De Re Attila Luigi az eutanáziát választotta. A tehetséget Az ének iskolája révén ismerte meg a magyar közönség.🔞 #bors #luigi #énekes #szandi #énekiskolája

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