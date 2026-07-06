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házasság első látásra

Luxusnyaralásra vitte 32 évvel fiatalabb párját a Házasság első látásra sztárja

43 perce
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Szolnoki Szabolcs nem aprózta el, egy igazi luxusnyaralásra vitte el 21 éves szerelmét.
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Ki ne emlékezne a Házasság első látásra gyémántkereskedő sztárjára? Szolnoki Szabolcs a reality-műsorban Fecső Judittal kötött házasságot, ám a kapcsolat zátonyra futott. Azóta azonban rátalált a boldogság egy tőle 32 évvel fiatalabb hölgy személyében.

A Házasság első látásra szereplője, Szolnoki Szabolcs a barátnőjével
A Házasság első látásra szereplője, Szolnoki Szabolcs a barátnőjével
Fotó: Instagram

A most 21 éves Karolina kezdetben Szabolcs asszisztense volt, ám a munkakapcsolat hamar átalakult szerelemmé és más másfél éve egy párt alkotnak. A szerelmesek ezúttal Ibiza egyik legismertebb luxusszállodájából osztottak meg videókat. Bejegyzéseik alapján az ikonikus Ushuaïa Ibiza Beach Hotelben szálltak meg, amely világhírű medencés partijairól, elektronikus zenei fellépőiről és exkluzív szolgáltatásairól ismert.

A szálloda árai is a luxuskategóriát képviselik: egyetlen éjszaka már az alap szobák esetében is több százezer forintba kerülhet, míg a prémium lakosztályok ára akár több millió forintra is rúghat.

A közösségi oldalakon megosztott felvételek alapján Szolnoki Szabolcs és Karolina remekül érzik magukat a spanyol szigeten, ahol a nappali medencézés után az éjszakai bulikból sem maradnak ki.

@szolnokiszabi Kerolajn❤️😜 #mrszabi #party #luxury #dance #crazy ♬ original sound - Mr. Szabi

A kommentelők nem kímélik a szerelmeseket. Többen annak adtak hangot, hogy már nekik kellemetlen, amit látnak, mások pedig azt kérdezik Szabitól: "felnőttben nem volt?"

(via)

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