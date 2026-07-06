Luxusnyaralásra vitte 32 évvel fiatalabb párját a Házasság első látásra sztárja

Ki ne emlékezne a Házasság első látásra gyémántkereskedő sztárjára? Szolnoki Szabolcs a reality-műsorban Fecső Judittal kötött házasságot, ám a kapcsolat zátonyra futott. Azóta azonban rátalált a boldogság egy tőle 32 évvel fiatalabb hölgy személyében.

A Házasság első látásra szereplője, Szolnoki Szabolcs a barátnőjével

Fotó: Instagram

A most 21 éves Karolina kezdetben Szabolcs asszisztense volt, ám a munkakapcsolat hamar átalakult szerelemmé és más másfél éve egy párt alkotnak. A szerelmesek ezúttal Ibiza egyik legismertebb luxusszállodájából osztottak meg videókat. Bejegyzéseik alapján az ikonikus Ushuaïa Ibiza Beach Hotelben szálltak meg, amely világhírű medencés partijairól, elektronikus zenei fellépőiről és exkluzív szolgáltatásairól ismert.

A szálloda árai is a luxuskategóriát képviselik: egyetlen éjszaka már az alap szobák esetében is több százezer forintba kerülhet, míg a prémium lakosztályok ára akár több millió forintra is rúghat.

A közösségi oldalakon megosztott felvételek alapján Szolnoki Szabolcs és Karolina remekül érzik magukat a spanyol szigeten, ahol a nappali medencézés után az éjszakai bulikból sem maradnak ki.

A kommentelők nem kímélik a szerelmeseket. Többen annak adtak hangot, hogy már nekik kellemetlen, amit látnak, mások pedig azt kérdezik Szabitól: "felnőttben nem volt?"

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